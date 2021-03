– Står i samme situasjon som vi gjorde i mars

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For de siste tre tilfellene er smitteveien ukjent.

– Vi må ti dager tilbake i tid for å finne like mange smittede i løpet av én dag, påpeker smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i en pressemelding.

– Som vi har sagt mange ganger, så legger vi ikke så mye vekt på et enkelt tall. Men vi har vært inne i en god trend den siste halvannen uka, og vi håper jo selvfølgelig at dette skal fortsette. Så vi kommer til å følge svært nøye med de kommende dagene og krysser fingrene for at vi ikke ser starten på en ny smitteøkning.

Samtidig ser de at det stadig dukker opp smittetilfeller med ukjent smittevei.

– Det sier oss at det er sirkulerende smitte i samfunnet vårt og minner oss om at det er lite som skal til for at vi kan se utbrudd og oppblussing av antall positive tilfeller, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Uavklart smitte i samfunnet

Senest i går kveld kom det melding om at over 50 barn og ansatte i Sørbyløkka barnehage er satt i karantene etter et smittetilfelle i barnehagen. Sagberg opplyser at prøven av den smittede i barnehagen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser.

– Dette smittetilfellet har en tilknytning til et smittetilfelle utenfor Drammen kommune, hvor den britiske virusvarianten er påvist. Så det er ikke overraskende om analysene påviser den britiske virusmutasjonen også i dette tilfellet.

Nå har Folkehelseinstituttet også sagt at vi må regne med flere utbrudd av den britiske varianten nasjonalt uten at det er mulig å påvise smittevei til utlandet.

– Vi står egentlig i samme situasjon som vi gjorde i mars i fjor. Da klarte vi lenge å spore smittetilfellene til vinterferiereiser i Italia og Østerrike. Men nokså raskt var ikke dette mulig lenger, og vi hadde smitte i samfunnet som vi ikke hadde oversikt over. Vi må nok regne med at det samme vil skje i ukene og månedene som kommer nå.

Til forskjell fra virusvarianten som kom til Norge i månedsskiftet februar/mars i fjor regnes den britiske virusvarianten for å være mye mer smittsom. Det gir grunn til bekymring med tanke på smitteutviklingen den nærmeste tiden.

– Det forventes at den britiske virusvarianten vil være dominerende, den påvises allerede i prøver fra personer etter innreise fra flere land, og mange som ikke har vært i Storbritannia selv eller hatt kontakt med noen som har vært der, vil høyst sannsynlig bli smittet av denne varianten, sier Einar Sagberg.

Revurderer lokale tiltak

Tirsdag ettermiddag behandler formannskapet i Drammen forslaget til ny lokal forskrift for å forebygge koronasmitte. I rådmannens forslag til ny forskrift legges det opp til at eksempelvis treningssentre, museer og fritidstilbud til barn og unge kan gjenåpnes.

I tillegg går Drammen kommune fra midnatt ut av de ekstraordinære tiltakene som er innført nasjonalt som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune.

Det ligger dermed an til at både butikker på kjøpesentre og varehus som har vært stengt siden forrige mandag, kan åpne igjen.

I tillegg er alle barne- og ungdomsskolene tilbake på gult nivå.

-– At smitteverntiltak avvikles betyr ikke det samme som at vi er gjennom pandemien eller at det bare er å leve som før. Alle har nå et stort ansvar for å ta hensyn til hverandre og gjøre det vi kan for å forebygge smitte, sier smittevernoverlegen.

I morgen og torsdag fortsetter massevaksineringen i Drammenshallen. Vaksineringen av hjemmeboende innbyggere over 85 år har kommet godt i gang, og det åpnes nå for at nye grupper kan gjøre seg klare til vaksinering.