Jobbet 20 timers dugnad for å åpne skiløypa: – Gleder mange

Av Tom Helgesen

– Det gleder mange, og kommunen kanskje ikke ville klart å åpne denne skiløypa i år uten vår hjelp, sier Simen Filseth, som sammen med Hans Petter Hvila har jobbet 20 timers dugnad den siste tiden for å åpne skiløypa mellom Hvalsvollen (tar av fra lysløypa ved Hvalsdamrunden) og som ender oppe ved Tverken etter snaue fire kilometer.

Tirsdag var den store løypemaskinen til Drammen kommune i gang, og de første skiløperne kunne gli gjennom landskapet.

– Dette har vært til god hjelp for oss, og det har spart oss for mye, tungt arbeid og mange timer, sier fagleder og løypekjører i kommunen, Torbjørn Bogen.

Tungt arbeid

Kommunens folk har selv ryddet fra nordsiden til de møtte det punktet der Filseth og Hvila hadde stoppet like ovenfor Myresetervollene.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Drammen kommune, der de har stilt opp med snøskuter og henger, og vi har stilt med motorsager, arbeidstimer og godt humør. Vi håper jo å bygge videre på dette samarbeidet i fremtiden, sier Filseth fornøyd.

De største utfordringene ved slikt arbeid er at det ofte ligger mange trær viklet inn i hverandre.

– Et sted var det en tre meter høy mur av trær fra begge sider over skiløypa med rotvelter der trærne stod i spenn flere veier. Da måtte vi være veldig forsiktige og planlegge godt hvordan vi skulle sage, for å unngå overraskelser. I tillegg er det jo dyp snø som er tung å gå i, tunge kubber og greiner å håndtere, kalde fingre og mange fastfrosne greiner.

Trenger flere dugnadsfolk

De to «arbeidsmaurene» hadde selvsagt både hjelm og verneutstyr som skogsarbeidere flest. For sikkerhetens skyld er det også viktig at de er minst to stykker ved slikt arbeid.

– Det er fort gjort å få noe over seg, og da er det viktig med rask hjelp. Selv småting, som å sette fast saga, krever ofte en til for å få den løs, eller i alle fall flere sager. Ja, og så er det jo fint å ha noen å diskutere med hvordan man skal ta det neste trefallet. Og ikke minst er det viktig å ha noen å drikke varm saft, spise niste og ljuge med, forteller Filseth med et glimt i øyet.

Duoen skulle gjerne hatt noen flere med seg på den slitsomme dugnadsjobben. Da hadde selvsagt arbeidet gått mye fortere, spesielt med opprydding og fjerning av kvister.

Snøskuter i løypa

– Vi møtte noen skiløpere som så litt irriterte ut da vi kom kjørende med snøskuter i skitraseen rundt Hvalsdammen. Kanskje fordi de ikke likte å møte motorisert ferdsel i skogen. Da de så at vi hadde motorsag på hengeren, ble geipen fort til et smil, sier «sagfører» Filseth og ler.

Drammen kommunes egne mannskaper har gjort en formidabel jobb i hele vinter for å gjenåpne skiløypene.

– Det er mange å takke for at vi snart er i mål med alle løypene i kommunen nå, både private skogeiere, mannskap fra andre kommuner, idrettsavdelingen i kommunen, private entreprenører og frivillige dugnadere, sier Bogen i Drammen kommune.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at journalisten er leder i Drammensmarkas venner.