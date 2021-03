Smitten synker – fem drammensere smittet av koronaviruset

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, opplyser Drammen kommune.

Det er ikke påvist smitte knyttet til noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner, men én ansatt innen helsesektoren er nærkontakt av en smittet og settes i karantene.

– Ni dager på rad med færre enn ti smittetilfeller er bra, og smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Men siden koronapandemien kom til Norge og Drammen kommune har vi bare hatt to måneder med flere smittetilfeller enn vi hadde i januar. Med 345 nye smittede i januar, er det ikke noen tvil om at vi har hatt mye smitte i samfunnet også de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han minner om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart og svært usikker situasjon. Senest i går kveld kom beskjeden om at flere kommuner øst for Oslofjorden ble stengt ned fra midnatt, og det kommer beskjeder om nye funn av det muterte viruset fra flere kommuner.

– Selv om det snakkes om lettelser i koronatiltakene og formannskapet i Drammen kommune skal behandle den lokale forskriften igjen i morgen ettermiddag, må vi nok alle være forberedt på at nasjonale myndigheter kan komme med svært strenge tiltak også i Drammen kommune, dersom vi får noen tilfeller av den britiske virusmutasjonen som ikke kan spores direkte til innreise fra Storbritannia. Så med den uavklarte situasjonen vi har nå, må alle være klar over at hverdagen vår kan bli snudd på hodet igjen på kort varsel, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Drammen kommune bekreftet søndag at en drammenser er smittet av den britiske virusvarianten. Personen er nærkontakt til et smittetilfelle av det muterte viruset i Øvre Eiker.

Smittevernoverlegen sier at funnet av den britiske virusmutasjonen ikke påvirker smittesituasjonen i Drammen kommune. Den smittede innbyggeren i Drammen har sittet isolert siden koronasmitten ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter.

Dette er den andre innbyggeren i Drammen som er smittet av det muterte viruset. Også her melder kommunen at de har god kontroll på hvem vedkommende har vært i kontakt med.