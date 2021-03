Reagerer på at Ståle Sørensen fortsatt omtales som MDG-representant: – Uakseptabelt

Under torsdagens formannskapsmøte ble Ståle Sørensen konsekvent referert til som MDG-representant. Samtidig skrev både Drammens Tidende og Dagsavisen Fremtiden i januar om at kommunestyregruppa i MDG i Drammen har vedtatt å kaste ut Ståle Sørensen fra gruppa. Som følge av dette valgte også Rose Jahanfarah å gå.

– Kan ikke opptre som MDG

Birgitte Sterud, fylkesleder i Viken MDG, forteller at flere lokale representanter reagerte på at Ståle Sørensen ble omtalt av ordføreren som «MDG-representant», og tilsynelatende svarte på vegne av partiet i formannskapsmøtet i forrige uke.

Hun sendte derfor en henvendelse til kontrollkomiteen, for å få bekreftet at Sørensen nå er å regne som uavhengig representant, og ikke kan uttale seg på vegne av MDG.

I uttalelsen fra kontrollkomiteen er de krystallklare på at «ekskluderte og utmeldte gruppemedlemmer ikke kan omtale seg som representant for, opptre eller uttale seg på vegne av partiet i folkevalgte organer».

De skriver også at fremgangsmåten Drammen MDGs kommunestyre har tatt ved å ekskludere Sørensen fra partigruppa er «rimelig og akseptabel».

– Uakseptabelt

Sterud reagerte selv da hun så at Sørensen ble omtalt som MDG-representant i formannskapet.

– Det er uakseptabelt. Han er ikke lenger en MDG-politiker, og kan ikke uttale seg på vegne av et parti han ikke er representant for, sier hun.

Ståle Sørensen sier mandag til Dagsavisen Fremtiden at han er sykmeldt på grunn av denne saken, og ikke har noen ytterligere kommentarer. Men han viser til at det var ordfører som omtalte ham som MDG-representant, han har ikke gjort dette selv.

Vurderer utmelding

Partisekretær Ståle Vederhus i MDG har etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til både kontaktet kommunen og opplyst om at partiet mener Sørensen og Jahanfarah ikke representerer dem, og kontaktet de to selv om saken. Blant annet skal Vederhus ha bedt Sørensen om å ikke uttale seg på vegne av MDG.

Etter at denne saken ble publisert fikk Dagsavisen Fremtiden tilsendt en vurdering gjort av advokat John Christian Elden. I den kommer det fram at Sørensen før neste kommunestyremøte (9. februar) vil vurdere om han skal melde seg ut av MDG og fortsette som uavhengig. Men at de ikke anser ham som det nå:

«I første rekke avventer han MDGs lokale vedtak om hvordan man forholder seg til kommunestyregruppens flertallsbeslutning (men som altså ikke er fattet med 2/3 flertall),» står det - med andre ord mener de at Sørensen blir sittende for MDG fram til styret i lokallaget bestemmer noe annet.

Leder gikk av

Dagen etter at Sørensen ble kastet trakk lokallagseder Thorbjørn Faber Geirbo seg, etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til. Han har varslet partiet både lokalt og sentralt om at han har meldt seg ut. Dermed er Nina Toft Guzman nå fungerende leder.

Hun sier de foreløpig ikke har noen sak på bordet eller skal ta stilling til kommunestyregruppas vedtak.

– Styret har ikke fått henvendelser fra kommunen om å ta stilling til dette. Vi har forholdt oss til vedtaket som er gjort i kommunestyregruppa, som et partidemokratisk vedtak, sier hun.

Dagsavisen Fremtiden har ikke lyktes med å få tak i Geirbo, og han har ikke oppgitt noen begrunnelse til partiet for hvorfor han meldte seg ut. Men avgjørelsen kom altså dagen etter at kommunestyregruppa valgte å kaste Ståle Sørensen.

Kommunen i villrede

Sørensen og Jahanfarah er fortsatt med i partiet, og de er fortsatt folkevalgte og sitter i kommunestyret. Og dette har skapt litt kaos for kommunen: hvem er det egentlig som representerer MDG?

Det korte svaret, får Dagsavisen Fremtiden opplyst, er at de ikke vet. Det er derfor ordfører fremdeles omtaler dem som MDG-representanter.

Slik partiet sentralt ser det er det umulig for MDG å ha to separate partigrupper i kommunestyret, og de mener derfor at Jahanfarah og Sørensen må anses som uavhengige. Men det er ikke så enkelt, ifølge kommunen.

Jahanfarah og Sørensen har nemlig ikke selv sendt inn noen erklæring til kommunen om at de nå er uavhengige. MDG lokalt har heller ikke sendt inn noen erklæring om hvem som representerer dem, ifølge leder Vegard Hetty Andersen for det politiske sekretariatet.

– Men mandag 1. februar mottok vi en uttalelse fra MDGs kontrollkomité, og vi må vurdere hva den innebærer for de aktuelle representantene, sier han.

Det er det første de får tilsendt fra et organ i partiet om saken. Tidligere har de ikke ønsket å ta side i det de har opplevd som en intern konflikt, og derfor har de fortsatt å anse Jahanfarah og Sørensen som MDG-representanter. Hvorvidt uttalelsen fra komiteen endrer på dette er noe kommunen nå skal vurdere.

Kommunen har aldri tidligere vært i en situasjon der noen har blitt kastet ut av en partigruppe, men fortsatt er medlem i et parti og ikke erklærer seg selv uavhengig. Heller ikke Sterud har vært borti noe lignende. I fjor sommer meldte Herman Ekle Lund seg ut av partiet, men den situasjonen er ikke sammenlignbar, ifølge Sterud.

– Herman var klar fra første stund på at han nå var uavhengig, så det var aldri en problemstilling.