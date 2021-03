Lager unik podkast til ungdom: – Var litt skuffa da jeg skjønte at jeg ikke kunne leve av musikken

Hvordan kan du vite hva du skal bli, når det finnes så mange yrker å velge mellom? Hvordan blir du kjent med alle mulighetene som finnes? Og skal du velge med hodet – eller med hjertet?

Dette er noe av det første episode av podkasten «Hva skal jeg bli – og hvordan skal jeg bli det» som slippes 1. februar handler om.

Det er som står bak innspillingene og utgivelsene, og den finnes i alle de vanligste podkast-appene.

– Vi sliter med å møte ungdom nå under koronapandemien på grunn av smittevern-restriksjonene, men nå kan vi møte dem likevel, informerer Jan-Henrik Kulberg som er seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ingen tilsvarende podkaster

Kulberg presiserer at dette ikke er noe innsalg av studier på USN, men at podkasten er ment å skulle gi en merverdi til ungdom, og å prøve å gi råd om veien videre uansett hva de velger å gjøre.

– Jeg har ikke funnet noen tilsvarende podkaster. Det finnes karriereveiledning, men ikke som henvender seg til ungdom, og som handler om livet etter videregående, med solid faglig ekspertise, sier Kulberg.

I podkasten får ungdom hjelp fra en erfaren rådgiver som har jobbet mange år på videregående. Hun vet hva som er lurt å tenke på, når du skal velge utdanning og yrke.

Premiereepisoden slippes mandag 1. februar, og kommer hver mandag i fem uker fremover.

– Vi har kalt dette for sesong 1, så får vi se om det blir noe mer etter hvert, sier Kulberg som er fast programleder, og som også har jobbet mange år som programleder og reporter i NRK Radio.

Anne Holm-Nordhagen er fast ekspert i podden. Hun er universitetslektor på USN og programkoordinator for universitetets master i karriereveiledning.

Podkasten til Universitetet «Hva skal jeg bli – og hvordan skal jeg bli det» slippes 1. februar. Foto: Emma Huisman Moskvil

– Slapp av – ikke stress

– Vi har testet innholdet på 1. klasse studenter ved USN, siden det ikke er så lenge siden de gikk ut av videregående, og på elever i videregående, forteller Kulberg.

Anne Holm-Nordhagen sier i podkasten: «Bare slapp av litt, ikke stress».

– Og det er viktig at foreldre også hører. Foreldre er faktisk målgruppe nummer to, etter ungdommene, presiserer Kulberg.

Selv har Kulbergs vei også blitt til underveis, og at han ble journalist var egentlig ganske tilfeldig, og han ble etter hvert oppslukt.

– Jeg hadde null tanke om at jeg skulle bli journalist. Jeg skulle ta engelsk grunnfag på daværende Agder Distriktshøgskole da jeg dumpa bort i en nærradiostasjon. Jeg måtte jo ha en hobby ved siden av engelskstudiene.

Det ble flere og flere sendinger for Kulberg, og han startet med nærradio da han kom tilbake til Drammen.

– Etter hvert ble hobbyen også yrket mitt.

Jan-Henrik Kulberg, med artistnavnet Felix Johansen, gav ut flere kritikerroste album på 90- og 2000-tallet, her et av de første fra 1998.

Musikkdrømmen ble for vanskelig

Mange kjenner også Jan-Henrik Kulberg som musiker, og han har gitt ut flere CD-album under artistnavnet Felix Johansen.

– Det var en periode på 90-tallet at jeg hadde veldig lyst til å prøve å leve av musikken, men det var vanskelig. Jeg kom aldri helt dit at jeg fikk opparbeidet et såpass stort publikum som jo kreves om man skal dra rundt å holde konserter så man kan leve av en tilværelse som musiker.

Jan-Henrik Kulberg spilte og samarbeidet med flere kjente artister, blant annet Unni Wilhelmsen, og på et av albumene hans, synger de to sammen.

– Jeg var nok litt skuffa da jeg skjønte at jeg ikke kunne leve av musikken, men jeg var heldig og hadde heldigvis journalistikken og lidenskapen til den, forteller Jan-Henrik som fremdeles lager og spiller musikk.

– Det er en super hobby å ha, og gir enormt med glede.

