Nye Drammens første ordfører innsatt med applaus

Bystyresalen var fylt til randen av penkledde politikere, administrative ledere, publikum og presse, og det var lett å skrive under på møteleder Bent Inge Byes beskrivelse av det som var i ferd med å skje som noe historisk på en høytidskveld.

Som leder i Fellesnemnda for de tre kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik var det hans siste oppgave å lose de nye folkevalgte gjennom konstitueringsprosessen som skal lede fram til et lovlig innsatt kommunestyre med de utvalg og komiteer Fellesnemnda har bestemt at det skal ha.

Etter å ha godkjent valgoppgjøret og enstemmig anerkjent at Elisabeth Enger endrer status fra prosjektrådmann til rådmann for Nye Drammen, valgte lokalpolitikerne formelt sitt formannskap. Det er denne forsamlingen som velger ny ordfører.

På første Ap-benk var Monica Myrvold Berg flankert av gruppeleder Eivind Knudsen og Mads Hilden, varaordfører i Svelvik - fram til hun kunne innta ordstyrerskranken foran i salen.

Som seg hør og bør i en sal med 16 års sammenhengende Høyre-styre fikk selvsagt ikke foreslåtte Monica Myrvold Berg (Ap) stille uten motkandidat, og Høyres nye gruppeleder Kristin Surlien åpnet humoristisk med å fastslå at de blås posisjon en stund framover vil hete "opposisjon". Hennes motforslag Fredrik A. Haaning som Drammens ordfører falt med 27 stemmer mot 30 til Monica Myrvold Berg.

Også som varaordfører ble Fredrik Haaning satt opp som motforslag, men de samme 30 stemmene fikk Ståle Sørensen (MDG) inn i dette vervet.

Da begge valg var gjennomført reiste Haaning seg fra plassen sin og gratulerte sin rival gjennom en lang valgkamp med seieren slik:

Fredrik A. Haaning ba om forståelse for at han avbrøt møteleder Bent Inge Bye (Ap) for å gi Monica Myrvold Berg en gratulasjonsklem idet hun er valgt til Drammens neste ordfører.

Etter å ha overtatt ordstyrerklubba fra sin partifelle fra Nedre Eiker Bent Inge Bye, kunne Myrvold Berg etter applaus holde sin historiske tale - som den nye kommunens første ordfører.

- Det er en stor oppgave står vi overfor, når vi skal bygge videre sammen tre forskjellige politiske kulturer, sa Berg blant annet.

Hun manet alle til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø i kommunestyret og framholdt ønsket om god tone og respekt for hverandre.

- Vi skal selvsagt fremme hver våre saker, men innimellom også løfte oss opp og finne løsninger sammen. Det forventer velgerne av oss, sa Berg og benyttet sjansen til å peke på en dyktig kommuneadministrasjon og deres sjef Elisabeth Enger som en stor styrke i arbeidet som venter.

