I rapporten fra det amerikanske Senatets etterretningskomité, som består av både republikanere og demokrater, heter det at Russland gikk bredt ut for hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget. Innblandingen på flere nivåer var godkjent av den russiske presidenten Vladimir Putin.

«Komiteen har kommet til at spesifikke etterretningsdata i tillegg til åpne kilder støtter vurderingen om at president Putin godkjente og instruerte deler av denne påvirkningskampanjen», heter det fra Senatet.

Rapporten avviser Trumps påstander om at USAs etterretningsfellesskap, spesielt FBI, CIA og National Security Agency (NSA), var partiske mot ham da de kom med sine konklusjoner i saken. Den slår i stedet fast at etterretningstjenesten hadde informasjon som viste at Russland helst ville at Trump skulle vinne valget, og at de forsøkte å sverte motstanderen, Demokratenes Hillary Clinton.

Senatet advarer også om at innblanding kan skje igjen under årets presidentvalg.

– Det er ingen grunn til å tvile på at russernes suksess i 2016 vil få dem til å prøve igjen og vi må ikke stille uforberedt, sier senator Mark Warner i en uttalelsle ifølge CNN.

Tre års etterforskning

Den sterkt omdiskuterte rapporten fra Senatets etterretningskomité er en del av panelets mer enn tre år lange granskning av innblandingen.

I januar 2017 konkluderte etterretningsorganisasjonene med at russere hadde engasjert seg i cyber-spionasje og distribuert meldinger gjennom russisk-kontrollerte propagandaplattformer. Det skal ha blitt gjort for å undergrave den offentlige tilliten til en demokratisk prosess, for å skade Clinton og å hjelpe Trump, som til slutt ble president.

Donald Trump har gjentatte ganger stilt spørsmål ved vurderingene, som også ble godkjent av tidligere spesialrådgiver Robert Mueller i hans rapport i april fjor.

Muellers gransking slo fast at russisk etterretning og den russiske trollfabrikken internett Research Agency forsøkte å hjelpe Trump og skade Clinton i 2016-valget.

Etterforskerne fant imidlertid ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne, samtidig som de ikke utelukket at så var tilfelle.

Må være årvåken

I en uttalelse sier lederen Richard Burr i Senatets etterretningskomité at de «ikke fant noen grunn til å bestride» konklusjonen som allerede foreligger.

– Nå som presidentvalget 2020 nærmer seg er det viktigere enn noen gang at vi er på vakt overfor trusselen om innblanding fra fiendtlige utenlandske aktører, sier Burr.

Komiteenes femte og endelige rapport skal undersøke funn av kontraspionasje, inkludert om Trumps kampanje konspirerte med Russland. Det er usikkert når den kommer på bordet.

FBI-granskingen av mulige bånd mellom Donald Trumps valgkamp og Russland begynte med tips fra en australsk diplomat. Han opplyste om at en av Trumps rådgivere, George Papadopoulos, hadde sagt at Russland satt på materiale som kunne skade Demokratenes kandidat Hillary Clinton.