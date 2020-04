I sin daglige oppdatering til mediene opplyser kommunen at det i i løpet av det siste døgnet er registrert et nytt dødsfall som følge av koronaviruset i Drammen.

– Vedkommende var en eldre person som bodde på et av kommunens sykehjem. Etter ønske fra de pårørende gis det ikke ut ytterligere informasjon om personen som nå er død, opplyser kommunen.

Totalt er nå ti personer døde som følge av koronaviruset i Drammen. Ordfører Monica Myrvold Berg sier at hennes tanker og medfølelse er hos de etterlatte som har fått en trist beskjed ved inngangen til påskehøytiden.

– At vi nå har mistet ti innbyggere i Drammen som har vært smittet av koronaviruset, berører oss alle. Antallet som nå er døde, er ikke bare et tall. Det er familiemedlemmer, venner og naboer som er borte. Det er dem som er rammet av denne sykdommen og en påminnelse til oss alle om at vi er sårbare og kan miste noen vi er glade i som følge av koronaviruset, sier ordføreren.

Tre nye smittede

I løpet av det siste døgnet er det også påvist tre positive prøver på koronasmitte i Drammen kommune. Kommunen opplyser om at en av dem som har fått påvist smitte er ansatt ved Spinnerisletta bofellesskap, og at alle de åtte pasientene ved avdelingen er nå i karantene. Av de to andre er den ene helsearbeider utenfor Drammen kommunen

– Folkehelseinstituttet mener at vi har kontroll på omtrent 40 prosent av de som er smittet i Norge. I Drammen er det nå 147 som har påvist smitte. Dermed kan vi anta at det er omtrent 350 som er smittet med koronavirus i Drammen, men det kan være både flere og færre. Dette understreker viktigheten av fortsatt å følge rådene fra helsemyndighetene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi fortsatt er flinke til å holde avstand til hverandre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er nå totalt registrert 147 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

