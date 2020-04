Ny comeback-utsettelse for Ødegaard og co

Martin Ødegaard i aksjon for Real Sociedad under storkampen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu i Madrid. Ødegaard, som er utlånt til Real Sociedad fra Real Madrid, spilte hele kampen mellom de to spanske La Liga klubbene. Kampen endte 3-1 til Real Madrid. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix