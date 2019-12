Nordisk Film skal spille inn en film om slaget i Narvik under de første okkupasjonsdagene i Norge i april 1940 til Narvik ble gjenerobret 28. mai og tilbaketrekkingen av de allierte styrkene den 8. juni.

Filmen, som passende nok kalles «Narvik», har et budsjett på 63 millioner kroner. Torsdag kommer Nordisk Film til Drammen for å lete etter statister til filmen, som skal fylle diverse roller.

Filmselskapet søker menn i alderen 17-28 til å spille både tyske og norske soldater. De ønsker slanke og atletiske menn, og skriver videre at det er en «utrolig stor bonus hvis du har våpenerfaring og kan tysk».

– Søker etnisk norske menn, kvinner, barn og eldre i alle aldre til å spille Narviks befolkning i 1940. Det vil si ingen synlige tatoveringer, ingen farge i håret. Man må være villig til å ta skjegget, farge håret eller la håret gro/eller klippe håret om man får en rolle, står det i rollebeskrivelsen.

Stor interesse fra Drammen

Videre opplyses det om at det ikke er noe behov for skuespillererfaring, og at det er en ekstra bonus hvis vedkommende har samisk eller nord-norsk bakgrunn.

– Vi begynner å samle sammen en god del statister nå, men det er en stor produksjon så vi trenger flere. Produksjonen krever også de rette folkene, men vi begynner å snevre oss inn også der, sier statistansvarlig Bjørn Kristian Nyland til Dagsavisen Fremtiden.

Nyland forteller at det allerede er mange fra Drammensområdet som har meldt sin interesse.

– Da vi gikk ut med en etterlysning etter statister fant vi ut at det var mange fra Drammen som meldte seg, og derfor starter vi med auditionene i nettopp Drammen. Så blir det nok også noen flere runder senere, opplyser Nyland.