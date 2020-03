Ni nye koronasmittede i Drammen siden fredag

Lørdag 28.mars melder Drammen kommune at ni personer bosatt i Drammen har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

* Fire av dem har vært på utenlandsreise, og har vært omfattet av karantenereglene etter hjemkomst.

* Fire andre av dem som har fått påvist koronasmitte dette siste døgnet er funnet som del av kartleggingen av nærkontakter i forbindelse med tidligere påviste tilfeller.

* Den siste personen som er smittet jobber i helsesektoren, men ikke i Drammen kommune.

- Smittesporingen virker

- Det at man finner nye tilfeller som ledd i smittesporingen og kartleggingen av nærkontakter, viser at dette fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smitte i befolkningen. I tillegg er befolkningens egen innsats med å holde seg hjemme, holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, fortsatt svært viktig hvis vi sammen skal klare å begrense smittespredningen, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune, i pressemeldingen.

Ti av de 76 som har fått påvist koronasmitte er nå erklært friske, melder Drammen kommune.