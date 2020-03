Nettproblemer for Nav – permitterte får ikke logget seg inn

Nav Vestland har stengt publikumsmottakene til alle kontorene fra mandag. Permitterte må inn på nett for å registrere seg. Men innloggingen virker ikke.

Nav melder nemlig på sine nettsider søndag kveld at det for tiden er problemer med innlogging ved bruk av BankID, for brukere med Telia-abonnement, skriver Bergens Tidende.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta å ordne innloggingsproblemene.

Også folk som trenger nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved sykemelding, eller i andre kritiske situasjoner, må bruke nettet, telefon eller videosamtaler.