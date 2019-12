– Nå skal det altså en tannlege inn her, i et hus som er bygd for å drive forretning – og der det alltid har vært butikkdrift. I det siste har det også kommet et meglerfirma og et advokatkontor på gateplan, rett i nærheten her. Om den positive utviklingen i gaten her skal fortsette, kan det ikke bli en hel masse folierte vinduer og lukkede fasader, sa Sunniva Ferrada til Dagsavisen Fremtiden onsdag.

Innehaveren av klesbutikken Retropiken må flytte sin butikkdrift fra lokalene i Tollbugata 5, siden bygården er solgt. Ferrada er glad hun fikk tak i nye lokaler rett over gaten, men etterlyser en mer helhetlig plan for gaten framover. Hun ønsker å bevare Tollbugatas egenart, og frykter at investorer og eiendomsutviklere vil kunne gjøre store penger på å rive gammelt for å sette opp nye og kostbare boligkomplekser, med en og annen kjedebutikk på gateplan. Med andre ord; en utvikling tilsvarende det man har sett i flere andre sentrumsgater i Drammen.

Sunniva Ferrada, innehaver av klesbutikken Retropiken, er veldig glad for å kunne drive butikk i Drammens kanskje mest særegne handlegate - og ivrer for å bevare Tollbugatas genuine preg. Det er hun ikke alene om. Foto: Pernille Vestengen

Skiller seg ut

Tollbugata har vært gjennom en rivende utvikling i senere år, ikke minst etter at spisestedet Frukt og Grønt og Rekord bar ble etablert. Innehaverne her har tatt grep for å få vekk biltrafikken - for i stedet å gi rom for folkeliv og uteservering. Ferrada selv bidrar også i høyeste grad til mer liv i gata og bydelen - med gatemarked og diverse kulturelle innslag - helt i tråd med stedets upolerte og genuine preg.

– Strømsøs gamle handlegate Tollbugata skiller seg ut i byen med nisje-etableringer innenfor servering og handel som du ikke finner andre steder i Drammen. Denne formen for handel skiller sentrum fra kjøpesentre, og er ekstra viktig å bygge opp under, som et godt grunnlag for byliv, sier Dag Erlend Lohne Mohn, rådgiver hos Insam.

Han forteller om et prosjekt som høres ut til å være helt i tråd med hva Ferrada etterlyser.

– Her gikk noen av dem som kjenner gata best, det vil si de som fikk fjernet parkeringsplasser og etablert uteservering, til Byen Vår Drammen, veieier og kommunen og spurte om de ikke kunne få lov til å være med på å påvirke utviklingen av gata framover. Og det fikk de ja til, forteller Mohn – som er leder for prosjektet via Byen vår Drammen.

Styrt fra gateplan

Det er allerede bestemt at det blir gågate i nederste delen av Tollbugata, fra Blichs gate til Strømsø torg. Mohn forklarer at det nå handler om å videreføre gatas særpreg, og at det gjøres best ved at folk som jobber og ferdes der til daglig får være med på å utvikle konseptet.

– Det hele er basert på at utviklingen skjer nedenfra og opp, og ikke styres fra et kontor langt unna. Her får folk, med forståelse for at denne gata er litt annerledes, en hånd med på rattet når det gjelder slike ting som belysning, beplantning og hvilke kvaliteter som bør bevares. Vi kan naturligvis ikke bestemme alt, eller begynne å kjøpe opp bygårder for å velge hvem det skal leies ut til, men vi kan i større grad slippe til dem som virkelig ønsker å få til noe - og som vil sikre byliv og handel - ved å bygge på det som allerede er der.

