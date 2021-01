Guttormsen om 71 grader nord-debuten: – Jeg skulle ønske jeg var bedre psykisk forberedt

Hvem: Iselin Guttormsen (33) fra Åros på Hurumhalvøya.

Hva: Sexolog, podkaster, blogger og influenser.

Hvorfor: Med i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», som har premiere på søndag.

– Hvordan har det vært å være med i dette programmet, egentlig?

– Det har vært helt ekstremt – både fantastisk og veldig tøft. Jeg har høydeskrekk, så jeg visste at det ville bli en utfordring. Men ikke at det skulle slå inn så tidlig på reisen. Det pleier å være en oppgave for deltakerne som innebærer store høyder, men det kom veldig fort for oss.

– Var du forberedt på utfordingene som møtte deg?

– Jeg skulle ønske jeg var bedre psykisk forberedt. At jeg var forberedt på at når du tror ikke klarer mer, så klarer du faktisk mer. Så vet jeg at det er mange av deltakerne som slavisk satt og så alle episodene for å forberede seg. Jeg valgte bevisst å ikke gjøre det. For jeg var redd for at om jeg så tidligere deltakeres utfordringer ville jeg gå inn i programmet med kalde føtter.

– Programmet ble spilt inn midt under koronapandemien. Hvordan merket dere det?

– Vi la ikke så veldig merke til det. Det var jo bare vi som var der, og vi hadde strenge krav før innspillingen. Alle som var der hadde blitt sjekket på forhånd. Vi ble en slags kohort. I andre sesonger har man tatt inn på hotell eller hytte – det var de strenge på, det kunne ikke vi. Vi brukte stort sett en båt.

– Hva var best med å være med?

– Å bli kjent med så mange nye, fantastiske mennesker. Personer du ellers bare har sett på TV, på fotballkamp eller noe. Det var fint å se mennesket bak disse karakterene. Og så var det utrolig fint å bare komme seg ut på tur. Jeg fikk skikkelig blod på tann, og fikk lyst til å ta med familien, termos og telt ut og bare nyte naturen. Og såklart mestringsfølelsen.

– Den viktigste lørdommen for meg er at jeg innså at jeg har undergravd meg selv. Jeg var så redd for å ødelegge for teamet mitt. Men man er sterkere enn man tror. Du har dager hvor du tenker at dette gidder du ikke mer… så våkner du neste morgen og tenker at alt er rått.

– Og hva var verst?

– Jeg tror jeg er blitt så redd for livet etter at jeg ble mamma. Man tenker konsekvenser på alt. Den frykten over at barna skal vokse opp uten deg fordi du er uforsiktig, eller… selv om du har et sikkerhetsteam rundt deg, så er likevel den frykten der, om at noe skal gå fryktelig galt. Så å klatre i høyden, eller være i båt når det er høye bølger, det var vel det verste.

– Mange som har vært med i reality-serier av diverse slag sier de ikke var helt forberedt på at det var intenst psykisk, og at man havner i en boble. Kjente du noe på det?

– Ja, man er absolutt i den bobla. Og blir veldig glad i de som er der. Man tar lett til tårene. I hvert fall gjorde jeg det, det er så mye følelser, og så intenst. Samtidig som man er sliten. Du blir veldig fort lykkelig. Det var så lite som skulle til for å havne i fullstendig lykkerus. Bare det å kunne ta på tørre sokker når du skulle legge deg… det var helt sinnsykt.

– Noe av det jeg alltid lurer på med sånne programmer, har det vært vanskelig å holde skjult hvordan det gikk?

– Det har ikke vært vanskelig. Sånn er det jo, når man er litt stolt over hva man har fått til, kan man bare si: dere får vente og se!

– Så over til et av våre faste spørsmål: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Med samboeren min. Han hadde fått opp heisdøra. Så kunne vi hatt sex i samme slengen, så det hadde vært fint, det også.

– Jøss! Det er sjelden noen svarer så ærlig på at det er derfor de vil stå fast med samboeren. Noe helt annet: Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det må være kvinnekampen. Og barns rettigheter og sikkerhet. Kvinner og barn som opplever vold og seksuelle overgrep er en fanesak. Jeg er i hovedsak sexolog, men så har jeg lyst til å bruke stemmen min på en annen måte enn å «brannslukke». Jeg vil ikke sitte på et kontor og la folk komme til meg når ting er dritt, jeg vil nå ut med budskapet mitt. Influenserbiten er nok mer entertaineren i meg. Jeg vil bruke den rollen på noe annet enn neglelakk og sminke.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Mat! Jeg er så glad i mat. Det gjør meg lykkelig. Og selvfølgelig barna mine og familien min. Familien, tente lys og god mat… har jeg det så har jeg alt jeg trenger.

– Hva angrer du på?

– Alt jeg spiser. Eller ikke alt, men mye av det. Så mat gjør meg både lykkelig og ulykkelig.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er så mange… spesielt med tanke på faget mitt. Men «Gleden må skjeden» er helt fantastisk. Og så er det en bok som heter «Menn viser fram pikken sin». Den er også veldig bra. Og «Pornopung».