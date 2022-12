Simen (23) har landet prestisjejobb: – Jeg har forsøkt hele veien å gi mer enn jeg tar

Hvem: Simen Ringen (23), bor i Hokksund.

Hva: Innholdsprodusenten og kreativ rådgiver.

Hvorfor: 23 år gamle Simen Ringen har landet prestisjejobb hos hotellkongen, Petter Stordalen.

Gratulerer med ny jobb, hvordan var det å lande denne jobben?

– Hjertelig takk! Det føles veldig bra, og til en viss grad surrealistisk å få muligheten til å takke ja til en slik jobb. Føler meg utrolig takknemlig.

Hadde du sett for deg å havne i en slik prestisjejobb du har nå?

– Jeg har forsøkt å ha så lave forventninger som mulig de siste årene så, nei. Det var alt annet enn forventet å kunne få jobbe så tett med Petter og resten av den flinke gjengen i Nordic Choice.

Du er jo så ung, hva er fordelen med å være ung i denne jobben?

– Jeg tror det er verdifullt å ha vokst opp med sosiale medier. På den måten mener jeg å mer innsikt i hva som fungerer på de forskjellige kanalene. Samtidig som jeg håper å kunne bidra med et friskt pust rent kreativt.

Kan du fortelle litt om veien hit?

– Jeg har forsøkt hele veien å gi mer enn jeg tar. Jeg har jobbet mye gratis og gitt veldig mye av meg selv for å bygge opp referanser og portefølje. Og så har jeg gitt bånn gass og minnet meg selv på at ting føles kanskje stort og superviktig i øyeblikket, men hvis man tar et steg tilbake og spør seg selv om det er viktig om et år, et halvt år eller to uker så er det sjeldent realiteten.

Hvor jobbet du før dette?

– Jeg har vært heldig og fått jobbe i både reklamebyrået Try og gründerfabrikken Askeladden & Co, som igjen har gitt meg masse nyttig lærdom som jeg tar med meg til Nordic Choice og Petter.

Hvilken forandringer ønsker du å skape nå i den nye jobben?

– Vi skal fortsette med det som funker, gjøre mindre av det som går dårlig og teste ut flere sosiale kanaler. Vi skal dokumentere oppturer, nedturer og dele erfaring og lærdom.

Hvordan er det å jobbe med Petter Stordalen?

– Det er utrolig moro. Han er en kjempefin fyr som har en veldig varierende hverdag som er gøy å være en del av.

Men trenger Stordalen en kreative rådgiver? Det virker som han har mye energi og er kreativ selv?

– Petter er en kreativ type, men med mengden jobb, ansvar og tidkrevende oppgaver har han begrenset med tid til å produsere det kreative innholdet selv. Samtidig tenker jeg at han har godt av noen på 23 år som kan fortelle ham hva som er kult og kleint på sosiale medier, he-he.

Hva var en av de første oppgavene du tok tak i eller som du mener trenger forbedring?

– Nå har jeg bare jobbet der i to uker, så jobbhverdagen går for det meste ut på å utforme planer og strategier som skal leve i tiden fremover. Og samtidig henge på med Petter rundt og dokumentere hverdagen hans.

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Kjæresten og samboeren min, Oda. Og det å gi bånn gass på en idé sammen med motiverte og likesinnede mennesker.

Hva misliker du med deg selv?

– Mengden kaffe som må drikkes for å fungere på morgenen.

Har du en favoritt bok?

– No Rules Rules av Reed Hastings.

Har du en barndomshelt da?

– Det må være tegneseriefiguren, Byggmester Bob.

Hvorfor akkurat han?

– Fremoverlent type som bidrar og hjelper dem rundt seg.

Hvilken superkraft ville du ha hatt?

– Muligheten til å fikse signalfeil på togene.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Petter Stordalen, selvsagt.

Hva kunne du tenke deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Stiller gjerne opp på demonstrasjon mot signalfeil på jernbanen.

