– Å lire av seg at uten kosmetiske inngrep blir du et «wreck», er en utrolig dårlig måte å snakke om damer på

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta trekker seg fra den mye omtalte skjønnhetsklinikken Nomi Oslo. Lege Karim Sayed tar fullt eierskap over klinikken.

Hvem: Lina Aas-Eng (37) og Anette Bellika Finnanger (33)

Hvorfor: Ble så forbanna over at Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø promoterte sin nye skjønnhetsklinikk som viktig for «tabubelagt kvinnehelse» at de startet «kronerulling for ekte kvinnehelse», til inntekt for Norske Kvinners Sanitetsforening. Nesten en halv million kroner er så langt samlet inn til Spleisen.

Fra debatt om skjønnhetsideal til en halv mill til forskning på kvinnehelse. Hvordan fikk dere til dette?

Anette: – Vi satt og klaget over hvor forferdelig det var at begrepet kvinnehelse ble brukt på denne måten. Vi så for oss at det kom til å hagle med kronikker mot klinikken, så vi ville snu frustrasjonen og engasjementet om til noe konstruktivt.

Og konstruktivt ble det! Hva er det med denne klinikken som engasjerer sånn?

Anette: – Klinikken fremmer en holdning om et skjønnhetsideal som bare kan oppnås om du er har mye penger. Men det er også vreden og provokasjonen som følger når de bruker «tabubelagt kvinnehelse» til å selge en type tjeneste som ikke har noe med kvinnehelse å gjøre. Spesielt når kvinnehelse er et historisk underprioritert problem. Det føles som et hån.

Vanessa Rudjord argumenterer jo for at å føle seg fin bedrer psykisk helse, og psykisk helse er jo også kvinnehelse?

Lina: – Dette er ikke en krig mot leppestift, og det er et vesentlig sprang fra å sminke seg til å dyrke et ideal med fysiske inngrep i kroppen. Å bygge opp om at å føle seg bra handler om hvordan en ser ut, forsterker bare samfunnsproblemet.

Et sitat fra Vanessa Rudjord som har provosert mange er at de ønsket et sted som kunne «passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra rent a wreck».

Lina: – Å lire av seg at uten kosmetiske inngrep blir du et «wreck», eller vrak, er en utrolig dårlig måte å snakke om damer på. Vi er ikke ute etter å shame noen som velger å ta Botox, men det er et samfunnsskapt problem. Kjønnsidealer har vi hatt siden tidenes morgen, men vi mener at influencerne må være bevisst sin rolle, og da er det idiotisk å legge opp til et ideal som ikke er ekte.

Jeg må være litt djevelens advokat her... Skal vi ikke støtte opp om kvinnelige gründere?

Lina: – Det har jo blitt et tema i debatten. Det er interessant å se hvordan noen mener at når kvinner «lykkes» så spiller det ingen rolle hva det er, man skal heie uansett, ellers er det misunnelse. Men det er en fallitterklæring om vi ikke kan være like kritiske til hva kvinner driver med, som til menn.

Blir dere selv påvirka av normaliseringen av injeksjoner som fillers og Botox?

Anette: – Ingen er upåvirka av skjønnhetsidealet. Det er vel derfor det treffer så hardt.

Ja, det har tydeligvis truffet mange, siden dere på fire dager så langt har samlet inn nesten en halv million kroner til Norske sanitetskvinner. Hvorfor valgte dere dette formålet?

Lina: – Vi får ikke bort helseproblemene mange kvinner opplever, om vi ikke vet mer om hvordan problemene oppstår. Norske sanitetskvinner jobber aktivt med kvinnehelse, og har til enhver tid 45 forskningsprosjekter som de støtter. Det forskes på alt fra barnløshet til PMS og endometriose. Pengene som samles inn går uavkortet til disse prosjektene. Nå som norske kvinner kaster penger på disse prosjektene, burde det være en tydelig marsjordre til regjeringen.

Vi har noen faste spørsmål også. Hva gjør dere lykkelige?

Anette: – Etter pandemien har jeg begynt å verdsette det å kunne gå på festival enda mer enn før.

Lina: – Med den samlende effekten debatten her har hatt for kvinner får jeg vel si «Botox og fillers», hehe. NEIDA!

Hva gjør dere når dere skeier ut?

Lina: – Kjøper en stor pose smågodt.

Anette: – Ryker på en stor bestilling på McDonalds

Hva ville dere gått i demonstrasjonstog for eller imot?

Lina: – Jeg burde ha vært på strømdemonstrasjonen foran Stortinget på mandag.

Anette: – Det som rører seg med abortsakene i USA er ganske guffent. At de rygger tilbake på ting som er litt sånn «Det trodde jeg vi var enige om, folkens».

Hvem ville dere helst stått fast i heisen med?

Lina: – Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Da kunne vi tatt opp hva som trengs å ta tak i for kvinnehelsen.

Anette: – Ja! Og hvis Anne B. Ragde også blir stående fast blir det bra. Hun tror jeg kan levere noen gloser rett fra levra til Kjerkol.

