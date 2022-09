TV2s nye kongehusekspert: - Dronningens død kan samle eller splitte kongefamilien

Hvem: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen (24)

Hva: Historiker og TV2s kongehusekspert

Hvorfor: Kommenterer tronskiftet på TV2

- Dette er min store interesse, så det ikke så vanskelig, men det er jo noe helt annet å sitte direkte på TV og vite at så mange følger med, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen. (Privat)

Du er kongehusekspert på TV2 og har vært mange timer på skjermen de siste dagene i forbindelse med Dronning Elizabeth død. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg ble anbefalt, på grunn av podkasten min ( «Undersåttene», om Europas kongelige red.anm.) og at jeg nylig har tatt master i historie. Da det nylig var 25 år siden prinsesse Diana døde, var jeg der for første gang for å kommentere som kongehusekspert.

Og så ringte de igjen nå?

– Ja, på torsdag, dagen da dronning Elizabeth døde på ettermiddagen, kom jeg ut døra på universitetet og så det lå fire tapte anrop på telefonen min, med beskjed «kom deg til TV2, nå skjer det noe!» Ingenting var planlagt, jeg var live på vei fra T-banen og til TV2, og ble kasta inn i studio, litt av en ilddåp. Jeg skal forresten inn til Oslo igjen nå, skal ta taxi kvart på to, og går på lufta 15.30.

Hva er det viktigste å huske på når du sitter der på direkten?

– Jeg har holdt på med teater i alle år, så jeg tar nok på meg en slags skuespillerrolle, bare mer seriøs selvfølgelig. Og så har jeg erfaring fra podkasten min, og er vant til å snakke. Og siden dette er min store interesse, så er det ikke så vanskelig å snakke lenge heller. Men det er klart, det er jo noe helt annet å sitte direkte på TV og vite at så mange følger med.

[ Hva heter egentlig den nye engelske monarken? Selv ekspertene klør seg i hodet ]

Ole jørgen Schulsrud-Hansen fikk ilddåpen da han ble satt til å kommentere på direkten da dronning Elizabeth døde sist torsdag. Det har blitt mange timer som TV2s kongehusekspert, og flere blir det. (Skjermdump fra TV2 Nyhetskanalen)

Men tilbake til begivenhetene i Storbritannia. Mange sa tidligere at Charles burde ha gitt fra seg tronen til William, men da han stoppet bilen foran Buckingham Palace og hilste på folk for første gang som konge, så fikk han jubelrop og applaus, tror du han allerede er i ferd med å bli populær?

– Charles tar jobben seriøst, og da han nevnte Harry og Meghan i sin aller første tale, var det et tydelig signal om at han ønsker å holde familien samlet snarere enn å splitte. Så det at han kom ut av bilen for å sørge med folket, det var jo det kongehuset ble kritisert for IKKE å gjøre da Diana døde. Dronningens død kan samle eller splitte kongefamilien, det blir opp til kong Charles III hva som blir enden på visa.

Hvordan tror du Charles blir en annerledes konge enn Elizabeth var dronning, kan han for eksempel fortsette å fronte sine hjertesaker som miljøvern og arkitektur?

– Nei, det kan han ikke. Det handler om en rolleforståelse, hvis man vil unngå flere kriser. Charles har vært opptatt av økologisk landbruk og miljøvern i flere tiår, og han har hatt påvirkningskraft for arkitekturen i London, rundt St. Pauls katedralen, blant annet.

Men er ikke det bra at han har fått være tronarving i så mange år da, at han har kunnet bedrive sine kamper fra sidelinja?

– Jo på en måte er det bra, men hans livsmening har vært å bli konge.

Hva tror du skjer med andre land som deler monarkiet med England, kommer de til å forlate den engelske kronen nå?

– Det kommer helt an på hva som skjer nå etter hun er død. Når det kommer til stykket så kanskje de likevel synes det er bra å være en del av noe større. Å hengi seg til noe som er større enn en selv, blir mer som en kraft som binder folk sammen.

[ Har fått jobb på Slottet: – Jeg ble så fascinert og helt forelsket ]

Her sitter Ole Jørgen Schulsrud-Hansen og podkast-makker Jørgen Kaupang-Marthinsen og intervjuer Simeon II av Bulgaria, eks-tsar, som regjerte som barnekonge av Bulgaria 1943-1946. (Privat)

Kommer skandalene med Diana og Camilla alltid til å henge ved kong Charles tror du?

– Blant visse medier vil det nok det. Men det er prosessen de har hatt som har gjort dem mer populære, og som på den måten gjør at de vinner respekt. Som dronninggemal tror jeg ikke Camilla blir utsatt for noe nå.

Blir Charles en god konge?

– Ja, det blir han. «Kronen finner alltid veien til riktig hode» sa hertugen av Windsor, han som abdiserte i 1937, i serien «The Crown» til sin niese, den unge Elizabeth.

Skal du kommentere dronningens begravelse også?

– Ja, jeg har blitt spurt.

Har du møtt noen kongelige selv?

– Jeg har intervjuet Simeon II av Bulgaria, eks-tsar som han regjerte som barnekonge av Bulgaria 1943–1946.

Hvor går din vei videre som historiker og kongehusekspert?

– Drømmen er å leve av dette, skrive bøker, forske og å skrive doktorgrad om forholdene mellom de europeiske kongehusene i tiden før første verdenskrig.

Vi har noen faste spørsmål også.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke dro tidligere til England for å få med jubileumsutstillingene.

Skulle du ønske du var i England nå, forresten?

– Jeg har alltid sagt at jeg skulle dra når hun gikk bort, men da jeg satt og kommenterte innsettelsen av Charles på lørdag, så tenkte jeg at nå er jeg en av de første som ser, og får kommentere det vi ser. Det var fint, det også.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Frem til torsdag var det Elizabeth II, men nå blir det Charles III.

Hva skulle du sagt til ham?

– God save the king!

