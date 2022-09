Altså-redaktør: – Gjør kvinner én liten feil, kaster media seg over oss

Hvem: Ida Eliassen-Coker (41)

Hva: Partyjente og ansvarlig redaktør i magasinet ALTSÅ – et annonsefritt magasin som handler om kvinneliv uten å omtale kropp, skjønnhet eller slanking.

Hvorfor: Reagerer i Medier24 på hvordan mediene omtaler kvinner i maktposisjoner, sett i lys av Sanna Marins dansevideo og Emilie Enger Mehls manglende redningsvest.

Du er jo høyst respektert – arbeidsgiver og gründer bak Årets magasin 2021. Så du fester vel ikke?

– Hah! Jo, jeg har faktisk fått beskjed av legen om å feste mer.

Ikke et typisk medisinsk råd...

– Det kan du si. Det er fordi jeg er så alvorlig på så mange måter. Som leder og mamma lever jeg et liv fullt av stort ansvar. Jeg tenker mye på hvordan jeg kan endre samfunnet – sikkert litt sånn som politikere gjør – og det kan gjøre en ganske dyster. Da er det viktig å koble av og ha det moro.

Fulgte du legens råd?

– Ja, jeg har faktisk begynt å feste mer etter som ungene mine ble større.

Ida Eliassen-Coker i godt selskap etter et glass vin eller to. (Kathrin Hystad)

Men hvorfor bryr vi egentlig oss om at Finlands statsminister festet?

– Min teori er at kvinner i maktposisjoner ikke er helt «inne» enda. I det gode selskap, mener jeg. Vi er så vidt akseptert, men vi er der på nåde. Det er som å være ute på prøve fra fengselet. Gjør vi én liten feil, kaster media seg over oss. For da bekrefter vi alle de underliggende holdningene som hører til kvinner i maktposisjoner.

[ Kommentar: Jeg tenker «jeg håper det kommer en voksen» ]

Hvilke holdninger er det?

– At vi ikke er egnet. Sanna Marin trosset de underliggende holdningene om at hun var for ung og kvinnelig til å være Finlands statsminister. Men så lekkes det en video av at hun oppfører seg som nettopp en kvinne og en ungdom, og vipps så bekreftet hun de latente holdningene.

I debattinnlegget peker du på at Dagbladet og VG hadde overskrifter om at Sanna Marin «brast i gråt» og «knakk sammen», når hun måtte forsvare dansevideoen. I virkeligheten knakk hun jo ikke sammen, men var synlig berørt. Hva mener du resultatet av denne ordbruken er?

– Det undergraver henne jo totalt som leder. En leder skal beholde roen, ikke «knekke sammen». Her bidrar media til å bekrefte holdninger om at kvinner er følelsesorienterte, og at følelsene et et uttrykk for at hun ikke kan håndtere livet. Resultatet er at lovende ledere tror de aldri kan ha en slik posisjon, fordi de fester eller bare har følelser. Media må gi kvinner frihet til å være hele mennesker.

I dag må kvinner som vil oppnå maktposisjoner få folk til å glemme at de er kvinner for å oppnå respekt. — Ida Eliassen-Coker

Så når er det lov for kvinner å feste?

– Er det noen gang det? Kanskje mellom 18 og at vi får barn eller får en jobb med ansvar. Med mindre vi blir utsatt for et overgrep. Da skulle vi ikke ha drukket, for da er det vår feil.

Hva er det med folks manglende aksept over at mektige kvinner fester?

– Nils Brenna har gjort kartlegginger av de mest populære personene i Norge. Hvem er best likt av både kvinner og menn? Det er nesten bare menn. I dag må kvinner som vil oppnå maktposisjoner få folk til å glemme at de er kvinner for å oppnå respekt.

Det ble ikke noe bedre for likestillingen da Emilie Enger Mehl dukket opp i avisoppslag i bikini, under påskuddet om at hun burde hatt på seg redningsvest på padlebrettet. Hva kan vi i norsk presse lære?

– Jeg tror det er lurt å stoppe opp og tenke «Hvem tjener på denne overskriften og hvilke konsekvenser kan den ha?» Ellers kjører nyhetsmedia likestillingskampen i grøfta – én overskrift av gangen.

[ Ernæringsbiolog mener mellommåltider gjør oss syke ]

Ida Eliassen-Coker fikk selv erfare mistillit da magasinet ALTSÅ ble verdivurdert til 25 millioner. (Leikny Havik Skjærseth)

Da vil jeg gjerne høre hva du tenker om de faste spørsmålene våre. Hva er yndlingsboka di?

– Det er alltid et vanskelig spørsmål. For tiden er jeg veldig begeistret for Nina Lykke. Men én som sitter dypt i meg, og som jeg har lest flere ganger opp igjennom, er «Victoria» av Knut Hamsun. Jeg er en stor romantiker og det gjør så vondt når mennesker følger forventninger fra samfunnet og står i veien for sine egen lykke. Jeg er opptatt av å være lykkelig.

Det var veldig høykulturelt av deg. Hva gjør du når du skeier ut, da?

– Hehe. Da kjøper jeg dyr mat på restaurant. Og fester.

Hva angrer du på?

– Jeg angrer på at jeg ikke var tryggere på meg selv i oppstarten av «ALTSÅ». Jeg lot andre overkjøre meg, som egentlig ikke visste bedre. Men nå har jeg mer trua på meg selv, selv om det er en evig kamp å være trygg på egne ideer.

[ Lan Marie Berg om sykemeldingen: – Etter at barnet er født, blir man bare overlatt til seg selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen