Tiårets illusjonist om triksene sine: – Som om regel er det enklere enn du tror

Hvem: Alexx Alexxander (37)

Hva: Illusjonist fra Tønsberg. En illusjonist er en type tryllekunstner som utfører triks, ofte i stor skala.

Hvorfor: Nylig kåret til «tiårets illusjonist» (Illusionist of the decade) i hele verden.

Alexx Alexxander med den prestisjetunge prisen han mottok i Las Vegas nylig, som «Tiårets illusjonist». (Privat)

Hva betyr denne prisen for deg?

– Det betyr utrolig mye, og jeg er så stolt og takknemlig. Det å få en slik utmerkelse av mine egne, dette er verdens største magiske organisasjon, som står listet i Guinness rekordbok. Og ikke minst å stå sammen med de største navnene i bransjen i underholdnings-hovedstaden Las Vegas, det var stort.

Ble du overrasket?

– Ja, og veldig glad! Jeg trodde jeg skulle til Vegas for å representere Norden, siden jeg er den eneste nordmannen som har blitt tildelt denne prestisjetunge utmerkelsen tidligere. Da jeg fikk brevet om at jeg skulle bli tildelt en ny utmerkelse og denne gangen i 24 karat gull med tittelen «Illusionist of The Decade» ble jeg helt målløs. Men dette er jo for mine bragder de siste 10 år, og det har jo, i all beskjedenhet, vært noen av dem.

Las Vegas, er det illusjonistenes by?

– Det er det – alt dreier seg om underholdning. Jeg liker å leve «larger than life», som i Amerika. Det passer meg, det er en egen puls og energi i Las Vegas som jeg aldri har opplevd noe annet sted.

Prisen ble delt ut på en bankett på The Orleans Hotel i Las Vegas – hvor stort er dette egentlig, og din jobb ute i verden?

– Dette var en eksklusiv bankett kun for spesielt inviterte, med de største navnene i bransjen i tillegg til TV-produsenter, showprodusenter og verdenskjente artister. Internasjonal presse var også til stede. Der ute i verden og spesielt i USA er magi en stor business. I Norge liker publikum de store tingene, men etter å ha fått motorsykler til å forsvinne og så dukke opp igjen, fått personer i publikum til å sveve, og delt meg selv i biter, så er det de små tingene de snakker om etterpå. Som den ringen eller den pengeseddelen jeg får lånte fra noen i salen.

[ Har fått jobb på Slottet: – Jeg ble så fascinert og helt forelsket ]

Alexx Alexxander føler seg hjemme i Las Vegas - illusjonistenes by. (Privat)

Merker du folk som higer etter å få avsløringene på dine triks? Jeg blir alltid så nysgjerrig når jeg ser illusjonister, eller tryllekunstnere som jeg sier, og vil fryktelig gjerne vite hvordan du klarer dette?

– Hehe, ja du sier noe der. Så klart, det er mange som lurer og gjerne vil ha svar, men avsløringen på illusjonen er ikke viktig, det er opplevelsen av at magi er virkelig og at det umulige kan bli mulig. Og jeg har hørt noen helt utrolige forklaringer på hvordan jeg gjør noen av illusjonene mine. Som om regel er det enklere enn du tror, ha-ha.

Har du planer om eget show i Las Vegas?

– Helt klart, og jeg er på vei! Jeg kan ikke røpe alle planene enda, men jeg kan si så mye som at dette er bare begynnelsen. Det kommer til å bli mye Alexx Alexxander fremover og prosjektene ute i verden er store.

Er det håp for oss i Norge å se deg på noen scener her i sommer?

– Ja, jeg er tilbake i Norge nå i noen måneder for å spille et helt nytt show i vannparken Bø Sommarland i Telemark i hele sommer. Så reiser jeg utenlands en liten periode, før jeg igjen kommer tilbake til Norge for å reise på stor norgesturné helt fram til jul.

Men hvordan startet denne ganske spesielle karrieren –har du alltid vært opptatt av trylling?

– Helt siden jeg var liten gutt har jeg elsket å opptre og stå på scenen. Det er der jeg føler meg trygg, det er mitt sted. Da jeg fikk en tryllebok av bestefaren min, passet brikkene sammen. Magien ga meg selvtillit og jeg ble populær blant klassekameratene.

[ Finn Schjøll: – La nå Märtha være i fred – hun har blitt hengt ut hele livet ]

Den store illusjonisten Alexx er på hjemmebesøk i Norge, på det nyåpnede Nasjonalmuseet. (Privat)

Vi må over til de faste spørsmålene våre, hvilken bok har betydd mest for deg?

– Trylleboka jeg fikk da jeg var fem år. Den forandret livet mitt!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– At alle barn burde fått det samme utgangspunktet – å bli sett, respektert, akseptert og inkludert. Jeg møter mange mennesker som forteller at de faller utenfor og føler seg ensomme. Dette kjemper jeg for hver dag, for jeg var en av dem. Jeg besøker ofte barneavdelinger på sykehus når jeg reiser. Det å inspirere og å være et forbilde tar jeg veldig seriøst.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen