Hvem: Finn Schjøll (74)

Hva: Seg selv

Hvorfor: Alltid aktuell.

Hei, Finn. Jeg leste nettopp at det visstnok bare er en myte at kalk hjelper mot mose i plenen. Hva skal vi litt halvslappe hageeiere gjøre da?

– Kalk kan fortsatt virke det, for mose er ikke glad i sur jord – men det er mange flere årsaker til at mosen trives. Som regel skyldes det høy fuktighet, skrinn jord eller mye skygge. Men egentlig må du ikke spørre meg om dette da, det er blomster jeg er ekspert på – ikke plen.

Men du kalles «hageekspert» i TV2? Og jeg vedder på at du har en flott plen selv, i hagen i Åsgårdstrand?

– Jo, men for noen år siden fikk jeg mye mose i plenen selv. Og jeg likte det ganske godt. Det er mykt å gå på – også er det jo grønt og fint. Så om man ikke er så interessert i hagestell, får man heller finne noe annet å bekymre seg over enn mose. Det er ikke et stort problem. Uansett er et enkelt tips å ikke klippe plenen så innmari kort, for da er det lettere for gresset å fortrenge mosen enn motsatt.

Mener du virkelig dette?

– Ja, alt behøver ikke å være så fordømt nøye. Danskene skjønner ingenting av at vi nordmenn skal anlegge så flotte hager, når vi er omgitt av så mye vakker natur, og de fleste har også en park i nærheten. Synes du plenstell er noe herk, kan du jo i stedet lage flere blomsterbed, bygge en platting, lage grønnsakshage – eller noe annet du liker. Vi trenger ikke hver vår svære plen. Bare husk å vanne. Før kunne vi her til lands stole på at Gud tok seg av det, men i senere år har han sviktet litt sånn sett.

Så det er greit at ikke alle er helt Blomsterfinn da?

– Herlighet, ja, ellers ville det blitt slitsomt gitt. Men må vi snakke mer om plen? Jeg vil mye heller snakke om Märthas forlovelse. Kan vi det?

Ja, selvfølgelig. Noe spesielt du tenkte på?

– Jeg synes folk skal slutte å kritisere og slenge om seg med negative kommentarer om Märthas valg, når de faktisk ikke kjenner mannen. Det gjør derimot kongen og dronningen, som har godkjent og omfavnet forlovelsen. Og de to er kloke og kunnskapsrike mennesker. Når de er positive, og kjenner Durek, så bør vi kunne være det også.

– Og la nå Märtha være i fred – hun har blitt hengt ut hele livet. Det får være nok nå. Jeg synes heller vi skal være sjeleglade for at vi bor i et land der dette går an, og med så fornuftige kongelige – som godtar at folk er forskjellige. Kan vi ikke i stedet bare kjøpe flagg og feire?

Det hadde unektelig vært mer underholdende i hvert fall. Og forresten er jeg ikke egentlig så stressa over mose i plenen heller. Dessuten har jeg en søster med grønne fingre – som bor i leilighet i Oslo – som kaster seg over denne lille hageflekken min hver gang hun kommer hit.

– Der ser du – der viser hagen din sin kraft. Jeg må si hun søsteren din er en smart dame, som har funnet et utløp for sin hageglede, selv om hun ikke har hage selv. Jeg elsker når folk finner løsninger på ting, i stedet for å bare klage over alt mulig. Selv har jeg blitt 74, og jeg har med tiden bevisst valgt å fokusere på alt som er bra. Noen tenker sikkert at det er overfladisk av meg, men altså – vi som bor her i Norge har egentlig fint lite å klage over, i hvert fall de aller fleste av oss.

Nå har vi skravla fælt Finn, og det er moro, men vi snakker oss bort hele tiden. Så nå må jeg nesten be deg om å svare på noen av de faste spørsmålene i denne spalten. Vi kan starte med hvilken bok som har betydd mest for deg?

– Da tror jeg vi må gå rett til selve kjernen av litteraturen, for vi har jo på et eller annet vis blitt preget av denne boka helt fra vi var små – og da snakker jeg om bibelen.

Men har bibelen vært viktig for deg på et personlig plan?

– Det er i hvert fall mye i bibelen som har preget meg, som de fleste andre. Ta bare budene for eksempel, jeg har jo brutt det ene etter det andre. Men hedret min mor og min far, det har jeg gjort.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å våkne.

Hva kunne du ha tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for?

– Ganske mye, men orker man egentlig?

Hvem kunne du tenkt deg å stå fast i heisen med?

– Elie Wiesel. Han var en av de virkelig store – litt som Nelson Mandela. De overlevde forferdelige og helt uforskyldte situasjoner, og da de kom ut igjen fortsatte de med å hjelpe andre – og å belyse uretten som hadde blitt gjort. Uten slike som dem ville verden vært en mye mørkere plass. De beviste også at du ikke behøver å gå til krig for å bekjempe urettferdighet og grusomheter. Jeg skulle gjerne ha sagt takk til Wiesel, for hans eksempel.

