Har fått jobb på Slottet: – Jeg ble så fascinert og helt forelsket

Hvem: Sandra Lorentzen (37)

Hva: Kurator ved Blaafarveværket

Hvorfor: Starter 1. juni som fagleder for kuratering og formidling ved De kongelige samlinger

Sandra Lorentzen har hatt en viktig rolle på Blaafarveværket gjennom de siste syv årene. Her i 2020, da hun kurraterte utstillingen med Mathilde Dietrichson. (Elisabeth Helgeland Wold)

Du har vært kurator ved Blaafarveværket siden 2015, hva vil du komme til å savne mest?

– Menneskene – de jeg jobber med til daglig, og spesielt kunstnerisk og administrerende direktør på Blaafarveværket, Tone Sinding Steinsvik. Hun har vært som en mentor for meg, jeg har lært utrolig mye av henne. Og Sverre Følstad, som er tvers igjennom så god og faglig dyktig, jeg blir helt på gråten hver gang jeg snakker om det. Men så må jeg tenke at jeg har vært heldig og hatt så gode mennesker rundt meg i jobben og i livet.

Hvilken utstilling på Blaafarveværket har vært mest krevende å få på plass?

– Uten tvil Mathilde Dietrichson i 2020. Hun var den første kvinnelige maler som tok en formell kunstutdanning. Likevel var hun nesten glemt i norsk kunsthistorie. Det var en glede å få komme hjem til folk, og å høre deres historier om denne kunstneren, om hennes livshistorie. Og ganske nervepirrende å ha lokalisert kun et fåtall malerier noen måneder før vi skulle trykke katalogen, og vite at vi måtte finne minst 55 bilder til. Det var krevende men også givende og spennende.

Noen flere morsomme eller rare historier?

– En gang reiste vi til Stockholm for å lete etter malerier på et loft, og vi har lett etter malerier som visstnok har vært kjøpt på loppemarked. Men jeg elsker detektivarbeid, og å finne de gode historiene. Det er mange sterke inntrykk også. Som i fjor, da vi viste 60 av Nasjonalmuseets kjente verk. Vi kastet oss rundt og den ble satt sammen på veldig kort tid. Det å få disse ikoniske maleriene inn i de små rommene på Blaafarveværket var en utrolig opplevelse. Jeg følte at jeg var i Erik Werenskiolds «En bondebegravelse», ikke som betrakter, men som deltaker.

Sandra Loretzen med sine nærmeste medarbeidere på Blaafarveværket, administrativ og kunstnerisk direktør Tone Sinding Steinsvik og kurator Sverre Følstad. - Jeg kommer til å savne dem, sier Lorentzen. (Elisabeth Helgeland Wold)

Og nå begynner du snart ved De kongelige samlinger. Hvorfor sa du ja til denne jobben?

– Jeg har et minne fra 10–12 år tilbake, hvor jeg jobbet med kunsten på Nasjonalteateret. Jeg fikk omvisning på slottet av Ingeborg Lønning, og hun viste meg blant annet rundt i magasinet, og jeg ble så fascinert og helt forelsket, og fikk veldig lyst til å få jobbe med denne samlingen.

Slottet har gjennom de siste årene fått på plass mange arenaer for kunst og formidling, blant annet gjennom Dronning Sonja Kunststall, Åpent slott, og foredrag i slottskapellet – hvilken betydning har dette?

– Ja er det ikke flott! Det er helt fantastisk at de stadig gjør samlingen mer tilgjengelig. Dette er jo gjenstander som er en del av vår felles kulturarv. Samlingen er den største i Norge med over 200.000 gjenstander, så for publikum å få se og oppleve dem har stor betydning. Det er viktig og interessant både for oss nordmenn og for turister, å gå dypere inn i Norges historie – en perfekt måte å lære mer, og å se hvem vi er og hva som har interessert oss gjennom tidene.

Hva ser du mest fram til i din nye jobb?

– Jeg gleder meg til å jobbe med mange dyktige kolleger. Og til å få muligheten til å lage utstillinger og formidle kunst og gjenstander ut til publikum. Som nå, hvor utstillingen «Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner» vises i Dronning Sonja Kunststall ut denne uken. Det ble også laget en TV-serie på NRK «Fra de kongelige samlinger», veldig fascinerende. Jeg gleder meg til dette – til å finne fram de gode historiene, det er ingen tvil om at det finnes flere lignende interessante historier.

Kuratorene Sandra Lorentzen og Sverre Følstad har jobbet sammen i en årrekke. Her ved fjordårets store utstilling med skatter fra Nasjonalmuseet, her med verk av Erik Werenskiold og Adolph Tidemand. (Elisabeth Helgeland Wold)

Hva tar du med deg fra Blaafarveværket og inn i din nye jobb?

– Da vil jeg referere til noe som Tone sier daglig: «Publikum først!» Blaafarveværket er veldig flinke til å skape rom og gode opplevelser for publikum. Det vil jeg ta med meg videre.

Og så har vi noen faste spørsmål: Hvem er din barndomshelt?

– Pappa! (Kunstner Ulf Nilsen red.anm.)

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg skulle ønske at jeg bedre kunne slippe meg helt løs, jeg overtenker.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med dronning Sonja, for å bli bedre kjent med Dronningen og å snakke om kunst.

