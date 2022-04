– Det blir færre og færre dyptgående saker om musikk og kultur

Hvem: Caroline Eidsten Dahl (41) fra Drammen

Hva: Musiker, fløytist

Hvorfor: Woodpackers Recorder Quartet har over 3,2 millioner seere på en av sine videoer

I tillegg til Caroline, består kvartetten av: Kate Hearne fra Irland, Pernille Petersen fra Danmark, Katarina Widell fra Sverige.

I tillegg til Caroline (t.h.), består Woodpeckers av, f.v.: Pernille Petersen fra Danmark, Kate Hearne fra Irland og Katarina Widell fra Sverige. (Thomas Wolden)

Det er vanligvis popmusikk som trekker så mange, men dere har 3,2 millioner seere på Facebook på et av stykkene dere spiller, hvordan klarer en fløytekvartett dette?

– Det må vi nok delvis takke min bror for (Anders Eidsten Dahl, musiker og kantor). Vi filmet det i Helsingborg konserthus, kun med min iPhone. Broren min syntes at det var så bra at han sendte inn til Classic FM – en internasjonal Facebook-side med nesten fem millioner følgere. De delte den. Vi ble helt sjokka, og fikk flere konsertoppdrag. Vi har fått fans blant annet i England, Nederland, Tyskland, USA og Sør-Amerika.

Du sier at dere har flere fans i Sverige og Danmark enn i Norge, hva kommer det av – er Norge et klassisk umusikalsk land?

– Ja, kanskje litt. Den tidlige musikken som vi driver med, som barokkmusikk, ligger de litt foran med i Sverige og Danmark, og de har flere orkestre. I Norge spiller folk fortsatt på frilandsnivå, men vi kommer oss. Men vår aller første CD er nylig spilt inn i Norge, og kommer ut neste år. Og så skal vi ha konserter nå, en showcase og i Emmanuel Vigeland mausoleum fredag 22. og på barokkball på Linderud gård lørdag 21 og i Tangen kirke i Drammen på søndag.

Videoene dere legger ut er preget av en del humor, hvor mye tror du ligger i formidling, er det viktig å være litt festlige?

– Ja, det er egentlig alfa og omega, at vi viser at vi elsker det vi holder på med. Det vi gjør er ekte, og det ser folk. Vi har blant annet spilt for mange barn og da må man jo kaste notene og ha øyekontakt i formidlingen.

Woodpeckers har fått mange fans både i Europa og i USA og Sør-Amerika. Nå er de klare med konserter i Oslo og Drammen. (Reinhard Wilting )

Ja, hvor viktig er det for dere å bruke sosiale medier?

– Viktig, vi får vist oss fram, også til dem som til vanlig ikke er så interessert i klassisk musikk.

Men kulturen har kanskje ikke blitt tilgodesett av mediene, og kanskje spesielt den klassiske musikken, hva tenker du rundt dette?

– Det er trist at det ikke er så mange anmeldere lenger, og det blir færre og færre dyptgående saker om musikk og kultur generelt. I Sverige og Danmark er de flinkere og mer på den klassiske musikken, hvor de fortsatt har program hvor de diskuter nye klassiske CD-er, mens det dessverre virker som det går i motsatt retning i Norge. Det har lenge vært en pågående debatt om musikktilbudet i for eksempel NRK P2, hvor trenden er at program med litt mer spisse tema om musikk og kultur forsvinner, og at det er de samme spillelistene som går om igjen og om igjen på NRK Klassisk. Det er et stort tap for publikum at man ikke tar for seg eller diskuterer musikk på et litt dypere plan, da blir heller ikke publikum «utdannet» til å tenke kritisk heller.

Og i et samfunnsperspektiv, hvilket tap er det at mediene ikke er nok opptatt av den klassiske musikken slik du ser det?

– Det blir vanskelig å gi lytterne sine, eller leserne, en dypere forståelse av musikken når alt skal være så kjapt. For ti år siden visste man at på en festival-åpningskonsert, ville det garantert være en eller flere anmeldere i salen, men slik er det ikke lenger. Mange går glipp av fine opplevelser fordi de ikke blir «utsatt» for det i vanlige medier, og ikke vet om at det finnes. Men smal kultur er kanskje mer tilgjengelig nå enn før, på grunn av sosiale medier, og om man bare vet hva man skal se etter. Jeg tror alle egentlig liker klassisk musikk, de bare vet ikke om det.

Litt hopp og sprett og små morsomme stunts må til - både på konserter og i musikk-videoer. Kvartetten har det mye gøy, som her på en skolekonsert. (Privat)

Og så har vi noen faste spørsmål:

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Kabalmysteriet av Jostein Gaarder – da fikk jeg øynene opp for lesing og litteratur.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med kulturministeren, da hadde vi fått litt å diskutere.

