De små tingene betyr så mye - ring til en du vet er alene!

Hvem: Emily A. Brown (29)

Hva: Koordinator for Røde Kors i Drammen

Hvorfor: Hva kan vi gjøre for å være et medmenneske for dem som er alene i påsken?

Denne påsken er den tredje som er preget av uro, spesielt for dem som er alene. Vi har hatt to år med pandemi, og nå krig i Europa. Hva gjør dette med oss, og kanskje spesielt de som er alene?

– Pandemien har jo påvirket mange mennesker i ulike aldre. Mange har opplevd ensomhet under korona, og kanskje også for første gang. Og nå, med krigen i Ukraina, og uro blant folk, er det mange som kjenner på at man har lyst til å bidra litt ekstra. Høytidene kan være spesielt belastende for mange ensomme. Og vi opplever at flere og flere melder seg til frivillighet rundt høytider som påske og jul, kanskje det setter i gang noe i oss. Røde Kors har besøkstjenesten som går som normalt også i påsken, en aktivitet hvor frivillige er besøksvenn. Dette er en av frivillighetstjenestene våre, og som er en av de mange tilbud i forskjellige byer. Det betyr at vi har faste besøkere som blir matchet med en person, alt fra en gang i uken til en gang i måneden. Man tar kanskje en kaffe sammen eller går en tur.

Kronprinsparet har også gått ut på kongehusets hjemmeside og oppfordrer oss til å bry oss om andre. Hvilken betydning tror du det har, både for dem som trenger litt hjelp og oppmerksomhet, og for dem som kanskje selv kan bidra?

– Det betyr veldig mye, de små tingene betyr mye. Kronprinsessen sier i innslaget at «ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt», og det er veldig riktig, tror jeg. Og det er flott at de som representerer Norge engasjerer seg på denne måten og tenker på folk. Det i seg selv kan bidra til at folk melder seg til å bli frivillige. Og vi merker at folk er opptatt av å hjelpe.

Hva vil du anbefale at vi alle kan gjøre, hvordan kan vi bry oss nå i påsken?

– Ring en venn som er alene, inviter naboen på lunsj eller en kopp kaffe, det trenger ikke være store greier.

Har vi blitt flinkere etter pandemien til å strekke ut en hånd for andre tror du?

– Ja, det tror jeg bestemt, vi ser ofte at i situasjoner som påvirker samfunnet, så er det mange som ønsker å bidra ekstra.

Kan man melde seg som frivillig nå, så tett opp til påske?

– Ja, man kan alltid melde seg, men det tar omtrent to uker til man er en aktiv frivillig.

[ Peder Kjøs: – Å henfalle til grubling kan være veldig skadelig ]

Mange kan kjenne seg ensomme i påsken. - Ta kontakt, ikke vær redd for å oppsøke andre, oppfordrer Emily A. Brown i Drammen Røde Kors. (Illustrasjonsfoto: Andrea Cecilie Wold)

Kanskje mange som leser dette nå lurer på hva de skal gjøre for å melde seg til frivillighet hos Røde Kors, som flyktningguide eller besøksvenn, hva skal de da gjøre?

– Gå inn på Røde Kors sine nettsider, rodekors.no og under kolonnen bli frivillig kan man fylle ut et kort skjema og sende inn. Så tar vi kontakt, og vi finner ut sammen hva man vil bli frivillig i. Den frivillige får opplæring og kursing for å sikre god kvalitet, sånn at også den som er frivillig blir trygg. De som skal jobbe med frivillighet for barn og flyktninger må vise politiattest, en standardisert prosess.

Men tilbake til påskedagene. Hva vil du si til de som er alene, som må tilbringe høytidsdagene i ensomhet. Har du en oppfordring, eller et råd som kanskje kan gjøre dagene litt lettere og bedre for dem?

– Jeg tenker at man ikke skal være redd for å ta kontakt med en nabo eller en venn, slå av en prat med noen på butikken, ta kontakt, oppsøk andre, ikke vær redd! Folk er mer mottakelig enn man kanskje tror. Man kan også ta kontakt med organisasjoner for besøkstilbud.

– Vi har dessuten et veldig fint tilbud i Røde Kors, for barn og unge opp til 18 år, «Kors på halsen», hvor man kan ringe alle dager mellom klokka 14 og 22 og snakke med en voksen, på telefon 80033321. Barn og unge kan også bli ensomme på samme måte som vi voksne, det er viktig å ta vare på de unge, som kanskje er ekstra utsatt i disse tider.

Så har vi noen faste spørsmål, hvilken bok har betydd mest for deg?

«To søstre» av Åsne Seierstad, leste da holdt på med masteren min i sosialantropologi.

Hva gjør deg lykkelig?

Menneskene jeg er glad i, å ha dem rundt meg.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

Linn Skåber, det tror jeg hadde vært veldig morsomt.





[ Frivillighetens år – en dobbel gave ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen