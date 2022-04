Masterchef-Silje: – Østers og jeg er ikke gode venner

Hvem: Silje Sandberg @Siljespiser (33)

Hva: Matblogger, Masterchef-finalist 2020, kokebokforfatter

Hvorfor: Ute med sin første kokebok «Silje Spiser»

Silje Sandberg var finalist i Masterchef i 2020, nå gir hun ut kokebok. (Ellen Johanne Jarli)

Gratulerer med kokebok, har du rukket å få noen tilbakemeldinger?

– Tusen takk. Ja, både nå og helt siden jeg var med i Masterchef har venner og kjente sagt til meg at «det er deilig å se den Silje vi kjenner». Jeg er kun meg sjæl!

Hva er du mest opptatt av som formidler av matoppskrifter?

– Jeg er opptatt av at folk skal kjenne på mestringsfølelse på kjøkkenet, jeg ønsker at folk skal få en grunnforståelse av matlaging, jeg bruker muntlig språk sånn de på en måte skal oppleve at jeg er sammen med dem på kjøkkenet. En oppskrift kan være et hjelpemiddel, men etter hvert så håper jeg folk tenker litt sånn: «Dette var jo ikke så vanskelig ».

Men vi ser jo en tendens i kokebokmarkedet at det meste er trendy, og blogger og Instagramkontoer er spekket med økologiske og veganske oppskrifter, vil du si du er litt outsider til dette? Eller på godt norsk; er du drittlei av mattrender?

– Fokuset mitt er ikke å være trendy, men jeg får masse inspirasjon av mattrender. Men det er altså begrensa hvor trendy jeg er, smak er det viktigste. Jeg har også noen kjøttfrie dager, men jeg kommer aldri til ikke å spise kjøtt. Kjøtt er altfor godt til at jeg blir vegetarianer. Men jeg vil ha ordentlig kjøtt og er opptatt av dyrevern, så jeg vet at dyra har hatt det godt. Men dette er nok ikke en grønn kokebok, jeg går jo motstrøms. Det er greit med fokus på å kutte ned på kjøtt, men alle kan ikke være vegetarbloggere.

[ Håvard Lilleheie: – Jeg er ikke med på at jeg påfører folk skam ]

Silje Sandberg og Truls Torp Karlsen knivet om førsteplassen i Mastechef. Truls vant, men de to er gode venner og fremdeles lidenskapelig opptatt av mat. (Privat)

Har du møtt negativ kritikk fra andre ved at du har din egen stil og tørr å si hva du mener?

– Nei, jeg sitter og venter på trolla som jeg ser over alt, men kan ikke huske å ha fått ene eneste stygg kommentar. Det nærmeste må ha vært en som skrev: «Neste gang, kall det viltgryte og ikke finnebiff.

Men hva med alle diett-trender, da? Man skal ikke spise karbo og så skal man spise steinaldermat og så videre – hva tenker du?

– Vi skal høre på dem som kan ernæring. Jeg kommer i alle fall aldri til å havne på lavkarbo, da forsvinner alt jeg liker.

Og så må jeg spørre: Er det like gøy å lage mat, når alle skal ha meninger om alt?

– Ja, jeg elsker det – fordi at mat er veldig subjektivt. Men jeg liker ikke «ovenfra og ned»-holdninger eller å rakke ned på andre. Men et velmenende råd er ok.

Synes du det er litt mye mat-snobberi?

– Ja! Ok, jeg er ufaglært og har sånn sett ikke grunn til å sitte øverst ved det store bordet, men jeg liker ikke trenden med at vi skal være negative i kommentarfeltene. Det er så mye aggresjon der ute i kommentarfeltene. Jeg prøver å gjøre matlaging mer folkelig, at folk skal lære seg å lage mat selv om de ikke kan de fine orda. Det er selvsagt også viktig at vi har de faglærte kokkene. Men vi må si fra på en hyggelig måte, det handler om god folkeskikk.

[ Gladlaksen fra Larvik: – Jeg synes ikke det er gøy å være streng ]

- En oppskrift kan være et hjelpemiddel, men etter hvert så håper jeg folk tenker litt sånn: «Dette var jo ikke så vanskelig», sier Silje Sandberg. Nå er hun ute med sin første kokebok. (Privat)

Er det noe du ikke liker, jeg har nemlig hørt at du tør å si høyt ifra?

– Jeg vil jo gjerne å like alt, men det gjør jeg ikke. Selv etter å ha bodd i Italia i to år, øver jeg fremdeles på å like trøffel, og jeg er på vei. Men østers og jeg er ikke gode venner – jeg liker ikke slim med sjøsmak. Og så kan jeg styre meg for blodpudding og innmat.

Tror du egentlig flere er enige med deg om østers, men at de likevel truer det ned?

– Ha-ha, ja det tror jeg, men jeg lever fint uten å like østers!

Har du et mattips til påske?

– Hvis du skal lage lam, oppfordrer jeg til å utfordre deg selv, se en Youtube-video om hvordan man bener ut et lår, for eksempel. Eller lammeskav, og så lage en asiatisk taco-aktig greie av det.

[ Pangstart for kokebok nummer to: – Fy søren så moro! ]

Hva skal du selv lage i påsken?

– Jeg skal blant annet lage lammeskank med karamellisert løk og rødvin. Men det er jo ikke sesong nå, så vi kan fint gå utafor lammeveien, og lage noe annet. Men å ta seg tid på kjøkkenet, og å kose seg ved grytene og kjenne på hvilepuls, det er i alle fall det viktigste for meg i påsken.

Vi får med et par faste spørsmål også: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er kokeboksamler, har 80–90 stykker, og av dem må det bli Tom Victor Gausdal sin «Kokkelære».

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– En av de gamle bestemødrene fra instagramsiden @pastagrannies! Med en bolle pasta og litt vin, det hadde gitt utrolig mye glede.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen