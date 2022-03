Strammer inn reglene for kosmetiske behandlinger: – Det har nok vært litt lovløse tilstander

Hvem: Sandra Bruflot (30) fra Lier

Hva: Representerer Høyre på Stortinget for Buskerud. Sitter i helse- og omsorgskomiteen og førte den aktuelle saken for Stortinget.

Hvorfor: Nå blir det 18-årsgrense og krav om at kosmetiske injeksjoner, behandlinger og inngrep utføres av helsepersonell.

Hei! Jeg hører dere på Stortinget har vedtatt to lovendringer. Hvordan er reglene for kosmetiske behandlinger problematiske i dag?

– Man har sett en eksplosiv bruk av kosmetiske injeksjoner de siste årene, men selv om flere og flere fikser på utseendet, har regelverket ikke fulgt etter.

Men hvorfor er det behov for å stramme inn?

– Det er mange skrekkeksempler på folk som har satt injeksjoner med uten å vite hva de driver med, og uten riktig utstyr og hygiene. I 2019 reklamerte også en skjønnhetssalong i Drammen for et todagers grunnkurs i å sette fillers. For 31.500 kroner kunne man lære seg å sette fillers på andre. En behandling som kan gjøre deg blind om det settes feil.

Jøsses!

– Ikke sant. Det sier litt om at regelverket har vært utdatert. Botox er i dag regnet som et legemiddel, så dette må i dag også utføres av helsepersonell, men det kommer stadig nye behandlinger på markedet.

[ Monica (34) har slitt med pengeskam: – Det tok opp hele tida mi, alle tanker gikk til det ]

På få år har bruken av fillers og Botox i Norge økt markant. Kundene er kvinner som vil fjerne rynker og ha mer volum i ansikt og lepper. (Jacquelyn Martin/AP)

For meg som ikke er så versert i verdenen av kosmetiske behandlinger … Botox er vel for å minimere rynker, men hva er fillers?

– Hehe, godt spørsmål. Jeg har ikke fiksa på utseendet jeg heller, men det er visst en behandling for å få fyldigere lepper.

Hvorfor var det viktig for dere å få gjennom lovendringen nå?

– Spør du meg, burde den jo ha kommet tidligere, med tanke på hvor mange som tar slike behandlinger. Det har nok vært litt lovløse tilstander, og vi kommer til å komme med strengere retningslinjer for markedsføring av kosmetiske behandlinger også.

Kan vi kanskje skylde på sosiale medier for populariteten?

– Det er sjanse for det, ja. Mange er bare et klikk unna det som fremstilles som perfekte kropper, og det er ikke lett å se hva som er naturlig og hva som er fiksa på. Det markedsføres heller ikke som en stor greie, selv om det kan få store konsekvenser om det går skeis. Man kan stramme litt her og fylle inn litt der på 1-2-3.

Men kan alt løses med lovverk?

– Nei, det kan det ikke. Voksne har også et ansvar for å prate med ungdommene om hva som er ekte, og formidle at det viktigste er at kroppen virker til det den skal brukes til. De fleste av oss ser ikke ut som supermodeller, men har et fint liv likevel. Så bør forbrukere også tenke gjennom hvilke sosiale medier-kontoer de følger. Hvis det er kontoer som gjør at du blir mindre fornøyd med deg selv, så slutt å følge dem. Ingen trenger påminnelser om det vi misliker med oss selv.

[ Linn Skåber: – Se ut av ditt eget hue! Få deg jobb på gamlehjem og stell en gammel, slitt rumpe, se kroppen forfalle! ]

Vi må over til de faste spørsmålene våre. Hvis du var statsminister for en dag – med flertall i ryggen –, hva ville du gjort?

– Da ville jeg sluttet å straffe folk for rusbruk på flekken.

Har du en favorittbok?

– Det har blitt mindre tid til lesing etter at barna ble født, men siden jeg vokste opp på 90-tallet må jeg kanskje si Harry Potter. Som voksen synes jeg «Tung tids tale» av Olaug Nilssen var veldig bra.

Hva ville du bli som barn?

– I hvert fall ikke politiker, det kan jeg bare si. Jeg ombestemte meg mye, men kanskje håndballspiller eller fotballspiller.

Hva spiste du til frokost i dag?

Oh … Knekkebrød med gulost. Det gikk kjempefort mens jeg passa på at 2-åringen og 1-åringen fikk i seg frokost. Det er sjelden jeg nyter en lengre frokost.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Hm … Det ville vært dumt å ta med mannen min, for da kan ingen hente i barnehagen … Egentlig vil jeg ikke tvinge noen til å stå i en heis og småprate med noen de ikke kjenner!