Daliborka Pekic (42) blir ny sjef i Kongsberg Teknologipark: – Føler meg beæret

Hvem: Daliborka Pekic (42)

Hvorfor: Fått toppjobben i Kongsberg Teknologipark





Ikke bare fikk du toppjobben, du ble også headhuntet – hva var din reaksjon?

– Det var jo en veldig hyggelig telefon å få, og jeg følte meg beæret over å bli vurdert i en sånn jobb.

Hvorfor sa du ja til denne jobben?

– Det er mange grunner til det, først og fremst er det selve innholdet. Å få jobbe for et så stort selskap og med eiendom, som har vært en rød tråd i karrieren min, er veldig interessant. Kongsberg Gruppen har flere nedslagsfelt, og det å kunne støtte oppunder og bidra innen kjerneområdene, er veldig givende. Det er også veldig spennende at Kongsberg Gruppen både er et globalt industrikonsern samtidig som det er en hjørnestensbedrift i Kongsberg.

Men fortell litt om din bakgrunn, hvem er du og – hvor har du jobbet tidligere?

– Jeg er fra Oslo, foreldrene mine kom fra det tidligere Jugoslavia for snart 50 år siden. Jeg er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Tidligere har jeg vært både i privat og offentlig virke. Min siste jobb før Kongsberg, var som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og før det jobbet jeg i privat sektor, blant annet med utvikling av Fornebu.

Hva er din rolle, hva skal du som administrerende direktør gjøre?

– Det er todelt, og med min ansettelse så fikk rollen et utvidet mandat. I tillegg til rådgivning og drift av eiendommene og parkene i Norge, med Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet som de største, skal jeg også være rådgiver globalt. Kongsberg Gruppen har tilstedeværelse i 40 land.

Hvordan blir din praktiske arbeidshverdag, du bor i Oslo og jobber i Kongsberg?

– Vi er heldige sånn sett, med god utbygging av E134. Jeg er i Kongsberg omtrent tre dager i uka. Vi har også kontorer i Oslo, på Lysaker og på Aker Brygge, så de andre dagene er jeg der. Det gir en god fleksibilitet å være til stedet flere steder.

Hva er dine første arbeidsoppgaver som ny toppsjef i Kongsberg Teknologipark?

– Formelt har jeg vært administrerende direktør siden 19. januar, men jeg startet allerede i august, som eiendomsdirektør, og har brukt høsten til å bli kjent med organisasjonen og kollegene mine. Og nå har vi begynt å se på og bli kjent med spennende prosjekter og fremtidige eiendomsbehov.

Hva ser du mest fram til i tiden som kommer?

– Det er allerede spennende, å bistå konsernet og utnytte det utviklingspotensialet som ligger i parkene våre, og med den veksten som KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) og Kongsberggruppen har, er det hektisk. Og jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med datterselskapene og til å bidra inn.

Kongsberg har jo en to hundre år lang historie som ledende innen industri i Norge, og er også kjent ute i verden – hva betyr det for deg å bli en del av denne historien?

– Jeg føler meg veldig ydmyk og stolt over å være med på et sånt lag. Historien strekker seg tilbake over 200 år, og jeg synes de siste årene særlig, at Kongsberg har markert seg på mange arenaer, med spennende kontrakter og vekst.

Og så har vi noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I og med at min hverdag er veldig fagorientert og konkret, er jeg glad i å lese engelsk skjønnlitteratur. En bok som gjorde et sterkt inntrykk er «Et helt halvt år» av Jojo Moyes.

Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine, og å være ute i naturen.

Hvem er din barndomshelt?

– Da jeg var liten så jeg opp til Gro Harlem Brundtland. Det handler nok mye om rollene hun har hatt både i Norge og det fotavtrykket hun har satt utenfor Norges grenser innenfor helse. Hun har banet vei innenfor mange felt, med klare budskap og tydelig retning.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Å være oppe senere enn jeg bør, med gode venner. Siden jeg er et utpreget A-menneske våkner jeg tidlig uansett.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg øver meg på å være mindre streng mot meg selv – jeg har litt høye krav.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Urettferdighet trigger meg, jeg vil gå for menneskerettigheter, og særlig for barns rettigheter.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Thorvald Stoltenberg. Jeg har hatt æren av å møte ham en gang – han var en interessant person, og jeg kunne gjerne tenkt meg å høre mer om livet hans fra hans eget ståsted. Men nå er jo ikke det mulig, dessverre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen