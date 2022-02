Motegründer Kaja (27) byttet karriere i pandemien: – Etterspørselen har blitt så stor at jeg produserer på fabrikk

Hvem: Kaja Høglund (27)

Hva: Motegründer fra Lier

Hvorfor: Startet klesmerket Murlong Cres, da hun i 2020 mistet jobben som grafisk designer

Kaja i egen design. Nå har hun så stor etterspørsel at en del blir produsert i Kina - fremdeles bærekraftig. (Privat)

Du er 27 og har allerede rukket å feire over ett år med produksjon av bærekraftig mote – ditt eget merke Murlong Cres med stor suksess og etterspørsel – hvordan fikk du ideen til å starte?

– Jeg studerte grafisk design i Australia, og som siste prosjektoppgaven i bacheloren, fikk vi i oppgave å starte egen bedrift, og da bestemte jeg meg for å lage et eget klesmerke. Jeg sydde alt selv i tillegg til å designe. Da jeg kom tilbake til Norge jobba jeg først litt som grafisk designer, men så tok jeg opp tråden, bokstavelig talt, hehe, fra Australia.

Murlong Cres har over 10.000 følgere på Instagram, hvordan har du klart å få dette til å ta av så mye som det har gjort?

– Jeg har alltid hatt tro på sosiale medier og brukt kanalen min flittig til å poste forskjellige plagg, og sakte men sikkert har det tatt seg opp. Det hjalp også at to uker etter jeg startet opp merket mitt, ble jeg oppringt av nettstedet minmote.no (Norges største motenettsted red. anm.) som hadde funnet meg på Instagram. Jeg kom på forsiden av VG til og med, og sånn sett fikk jeg en boost, det hjalp jo veldig. Etter mitt samarbeid med influenser Mina Marlena fra USA, ble det også stor etterspørsel.

Var det noe du hadde tenkt på eller drømt om, eller var det tilfeldig at du startet?

– Jeg har alltid hatt lyst til å starte med noe for meg selv, men jeg visste ikke helt hva. Men siden jeg alltid har vært genuint interessert i klær, tenkte jeg at det kanskje måtte bli det. Dessuten tenkte jeg på hva jeg kunne gå i gang med som ikke kostet for mye. Jeg kunne jo sy ting på bestilling, og trengte ikke ha varer på lager.

Se min kjole! Kaja Høglund lager klær til alle årstider og anledninger. (Privat)

Men fortell om plaggene – alt er produsert bærekraftig?

– Ja, for meg er det viktig at det jeg lager er så etisk og bærekraftig som mulig, og det er enkelt når jeg lager alt selv. Men etterspørselen har etter hvert blitt så stor at nå produserer jeg litt på fabrikk. Og da er det selvsagt viktig at fabrikken at de bruker stoff som er naturlig og bærekraftig, og at de betaler de ansatte godt.

Hvor ligger fabrikken?

– Den ligger i Kina, jeg bruker en del silke i mine plagg, og det er de veldig gode på og har lang erfaring. Fabrikken har om lag 100 ansatte og de får godt betalt.

Hvordan vet du at de innfrir kravene du stiller, når du sitter på andre siden av kloden?

– Jeg jobber med en ekstern person, kall det gjerne en agent, som sørger for at fabrikken følger krav og retningslinjer. Jeg har sett videoer og sertifikater og alt jeg trenger. Etter pandemien blir det gøy å dra ned dit selv for å se.

Er det sånn at kundene dine er vel så opptatt av miljøet som av moten eller selve plagget?

– Det er nok en blanding, noen er sikkert mest opptatt av at jeg er en liten bedrift som lager bærekraftig design, og at det lages under gode arbeidsforhold. Andre er kunder fordi de først og fremst synes det jeg lager er fint. Men jeg tror de fleste av kundene mine har bærekraften litt i bakhodet.

Kan du leve ok av dette nå, etter ett og et halvt års drift?

– Ja, jeg kunne egentlig det, men jeg jobber også som grafisk designer nå. Jeg jobber fremdeles mye med Murlong Cres, pakker alt selv og har kontakt med kundene og fabrikk. Og så syr jeg fremdeles, blant annet sminkepunger. Men ved å ha en jobb utenom, får jeg et enda bedre økonomisk spillerom. På den måten kan jeg investere tilbake i bedriften og tenke på pensjon og de tingene. Jeg trives med fast, stabil inntekt. I motebransjen svinger det jo litt.

Toppen er fra Høglunds merke Murlong Cres. Klesmerket er oppkalt etter gata hun bodde i da hun studerte i Australia. (Privat)

Hvor kommer kundene dine fra?

– Det er kjempegøy at jeg har bygd såpass mye på sosiale medier, hvor mange kjente og ukjente tagger meg over hele verden – klærne mine har sett mer av verden enn jeg har. Og jeg har kunder fra blant annet USA, England, Australia, Japan og Kina.

Hvem er din barndomshelt?

– Sprangrytter John Whitaker fra England, han var mitt store idol. Jeg drev med ridning fra jeg var fem til jeg var 16 år. Jeg var til og med landslaget i sprangridning.

Har du helt sluttet helt med hest?

– Jeg rir av og til med venner og sånn, men drømmen om å få meg egen hest igjen er der!

