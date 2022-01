Emma (25) er statsministerens betrodde rådgiver: – Klyper meg selv i armen hver dag

Hvem: Emma Giskås (25). Opprinnelig fra Steinkjer, bosatt i Drammen.

Hva og hvorfor: Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor

Du er kun 25 år og har kanskje den mest betrodde stillingen man kan ha, hvordan var det å gå inn på kontoret første dag på jobb?

– Det var veldig artig og utrolig stas – og er det fortsatt. Jeg klyper meg selv i armen hver morgen når jeg går inn her, og er takknemlig og glad for tilliten jeg har fått fra både parti og sjef.

Var du overrasket da du fikk jobben, og var det statsministeren som ringte selv?

– Jeg ble overrasket. Jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiet, men det var kommunikasjonssjefen som ringte. Det viser jo at det er et helt lag jeg har i ryggen.

Men du hadde møtt Støre tidligere?

– Jada, jeg har jobba mye med lokalpolitikk og kommunikasjon, og hadde truffet ham før.

Har du hatt noen gode øyeblikk med Støre så langt?

– Ja, mange. Det er jo utrolig gøy å jobbe med en statsminister som er så tett på, han er jo sjefen min. Dessuten er han veldig flink til å lage det hyggelig rundt oss i hverdagen, og interessert i hva vi gjør på fritida. Til tross for at det er veldig hektisk så klarer vi å være personlige og er flinke til å ta vare på hverandre.

Emma Giskås har vært rådgiver på Statsministerens kontor i to uker, og synes det er utrolig tøft at Norges statsminister ønsker å satse på ei ung jente fra bygda. (Marte Kristiansen)

Var du litt starstrucked i begynnelsen?

– Ja, jeg var jo det, og det var litt rart å forholde seg i starten, men det går fort over – det er jo så mye å sette seg inn i. Likevel er det viktig å passe på å ta innover seg hva slags jobb man faktisk har.

Hva sa venner og familie da hun fikk jobben?

– Alle var utrolig overraska og synes det var like stort som meg og er veldig stolte hele gjengen. Det verste var jo de dagene etter at jeg hadde fått jobben og fram til jeg kunne si noe.

Hvordan opplever du alderen påvirker jobben du gjør – du har jo innsikt i en aldersgruppe man tydeligvis ønsker å engasjere?

– Jeg tror ikke alderen i seg selv var utslagsgivende, og det setter jeg pris på. Men det er utrolig tøft at Norges statsminister satser på ei ung jente fra bygda.

Du har bare hatt denne jobben siden 10. januar – hvordan har den første tiden vært, med korona, strømpriser og Taliban-besøk?

– Den har vært lærerik og hektisk, og jeg ble kasta ut i oppgaver fra første dag. Det har ikke vært tid til noen lange opplæringsrunder, men krevende oppgaver å sette seg inn og ta tak i. Det gjelder både formaliteter som har med regjering og storting å gjøre og på den andre siden håndteringen av krisa som folk opplever på kroppen. Men vi er et bredt lag og har et fantastisk embetsverk som er flinke til å gi råd, støtte og veiledning til oss som jobber på Statsministerens kontor.

Hvordan ser en typisk dag på jobb ut for deg – hvis du har rukket å ha det sånn hittil da?

– Ingen dager er like! Det er ikke sånn at jeg kommer klokka åtte og sjekker avisa og sånn. Jeg jobber mye med koordinering og henvendelser som kommer inn til statsministeren. Jeg jobber opp mot media og forbereder besøk, pressekonferanser og reiser. Da jeg begynte i jobben fikk jeg beskjed om å ha knekkebrød og smøreost på kontoret. Og en sort kjole hengende, hvis det plutselig er store ting som skjer. Det sier jo noe om hvor hektisk det er.

Er kjolen er på plass i skapet da?

– Ja, det er den henger klar, og knekkebrødet står i hylla.

Hvordan kan din bakgrunn som lærer anvendes i denne jobben?

– Det pedagogiske, og evnen til å være til stedet i øyeblikket, formidlingsevne – er alle viktige ferdigheter man kan bidra inn med. Dessuten er det viktig å vise hensyn i for eksempel forhandlingssituasjoner, og hvordan man velger å ordlegge seg.

Har du tenkt over at også Jonas Gahr Støre begynte som rådgiver for daværende statsminister Gro Harlem Brundtland?

– Han sa det faktisk til meg første dag på kontoret, jeg var ikke klar over det, men utrolig artig at han trakk det fram.

Og hva er dine ambisjoner fremover?

– Jeg vil først og fremst stå fram som rådgiver og støttespiller fremfor politiker. Men folk sa de ikke var overraska da jeg fikk denne jobben, og flere tror at jeg kan komme langt som politiker også.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Aurora i blokk Z, av Anne-Cath. Vestly.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ligger rett ut på sofaen og ser på serier og spiser godteri, men jeg er rastløs, så det er ikke lenge jeg ligger i ro.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med stabssjefen her på Statsministerens kontor, Kristine – ei klok dame.

