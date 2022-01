Håvard Lilleheie: – Jeg er ikke med på at jeg påfører folk skam

Hvem: Håvard Lilleheie (48) fra Drammen

Hva: Skuespiller, programleder og komiker

Hvorfor: Er aktuell med «16 ukers helvete» på TVNorge og «Camp Kulinaris» på TV 3 denne vinteren og våren

Du er aktuell med hele to realitydeltakelser denne vinteren, og vi kjenner deg også fra andre realityprogrammer. Hvis vi tar det verste først, tror jeg da, hvorfor sa du ja til å være med på «16 ukers helvete», og var du i tvil om du skulle bli med?

– Nei, jeg brukte ikke lang tid på å tenke på om jeg skulle bli med. Jeg tenkte at jeg hadde et forbedringspotensial, og at dette var en fin mulighet for meg. Men det er stor forskjell på å være med på dette programmet og Camp Kulinaris.

Hvordan da?

– På Camp Kulinaris reiser man bort en stund og er liksom i en boble, mens i «16 ukers helvete» skal jeg leve livet hjemme og få det til å gå opp med forberedelser, å spise noe annet enn det de andre i familien spiser, samtidig som jeg er med på innspillingene. Det er mye å holde styr på, og da blir jeg ganske sliten i hjernen.

Samfunnskritikken rundt dette programmet har ikke latt vente på seg, om at fokuset på slanking ikke er bra, og påfører folk skam. Synes du det heller burde ha vært fokus på livsstil og kosthold, og ikke så beinhardt rundt dette med vekt og mål?

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i kritikken. Hvis du har blitt for tung og har helsemessig utfordringer, så tror jeg vekt er en del av det. I programmet er vi hos legen og måler at kolesterolet er for høyt og at aktiviteten er for lav, og hvis det blir skammelig å si, så er nesten det et større problem.

– For egen del har jeg ikke følt på skam på noe punkt. Jeg var noen kilo for tung, og jeg skamma meg ikke for det heller, men det er lov å gjøre noe med det. Jeg er ikke med på at jeg påfører folk skam, jeg tror det er mye farligere å fokusere på perfekte kropper, slik vi ser på sosiale medier.

[ Såpegründer Caroline Heyerdahl: – Jeg har ikke tro på at vi må slite oss ut slik bestemødrene våre gjorde ]

Håvard Lilleheie og resten av gjengen som er med i 16 ukers jelvete. F.V.: Agnete Husebye, Håvard Lilleheie, Jørn Hoel, Christer Falck, Trine Lise Olsen og Sandeep Singh. (Discovery +)

Hva tar du med deg videre av det du har lært?

– Dette er en livsstilsendring. Jeg har jevnlige treningsøkter og det går bra, men jeg slækker litt på kostholdet sammenligna med det jeg gjorde i programmet, spesielt i helgene. Det gjelder å finne en fornuftig måte å balansere på. Nå handler det om å holde vekta.

Da var vel Camp Kulinaris litt mindre slitsomt?

– Nei, det var ganske stressende, men på en annen måte, mer sånn kaotisk stress.

Hvorfor sa du ja til å bli med?

– Jeg hadde aldri sett det før, men det er et trivelig hurra-program, dessuten elsker samboeren min programmet. Så da tenkte jeg at da kan det være min barselgave til henne, at hun kan se meg røre rundt på kjøkkenet i noen uker.

Hvordan er det å bli pappa igjen oppi alt dette da?

– Det er veldig koselig og fint og mye roligere enn jeg kan huske det. Men han er jo så liten enda. Han er en snill type med godt humør.

Vi har også noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En bok som gjorde sterkt inntrykk på meg som ung mann er Agnar Mykles «Lasso rundt fru Luna».

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg var veldig opptatt av sportskommentator Bjørge Lillelien. Han var legendarisk. Det var på den tiden man skrudde av lyden på TV-en og hørte på ham på radio i stedet. Han dreit litt i det som skulle være sånn og sånn, og kjørte på og lagde litt teater av sporten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er veldig rotete og at jeg har litt lav toleranse for ekstra ting som kommer inn i livet.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Da velger jeg kompis Espen Andersen. Da går praten lett og fint og vi får vår egen tid uten forstyrrelser utenfra.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen