– Jeg har ikke tro på at vi må slite oss ut slik bestemødrene våre gjorde

Hvem: Caroline C. Heyerdahl fra Drammen

Hva: Gründer av C soaps

Hvorfor: Gjør braksuksess med grønne og miljøvennlige vaskemidler.

Hei! Du er jo en imponerende dame som har fått til mye, hva er hemmeligheten?

– Haha, nei, vet ikke om jeg er så imponerende, men jeg har alltid hatt arbeidsglede! Det er noe jeg har skjønt nå i voksen alder. Jeg synes det er gøy å jobbe og få gjennomført ting. Jeg har alltid vært sånn.

Hvor startet dette engasjementet?

– Jeg har jo på en måte en fot i hver leir. Min far var skipsmegler og min mor drev egen antikvitetsforretning. Samtidig dyrket vi jorda på et bruk i Asker, hvor vi drev uten sprøytemidler. Så jeg lærte tidlig at man ikke kan gå og sose rundt, men at ting bare må gjøres. Her jeg også fikk en forkjærlighet for rene råvarer.

Hvorfor ville du starte en serie med grønne vaskemidler?

– Det at det ble vaskemidler var egentlig litt tilfeldig. Jeg har aldri vært så interessert i vasking og rydding. Jeg har vært mer interessert i andre ting. Jeg studerte statsvitenskap i Frankrike og fikk med litt formell trening fra store merkevarer. Etter det så var jeg stipendiat hos eksportrådet i New York. Der lærte jeg å jobbe med norske merkevarer i USA. Så man kan si at jeg har den litt analytiske tilnærmingen.

[ Derfor kan det være helseskadelig å re opp senga når du står opp ]

– Så da jeg kom tilbake til Norge stusset jeg litt over hvorfor det ikke finnes flere gode økologiske produkter i Norge. Vi er jo tross alt så glad i alt som har med naturen å gjøre.

– Vi bor i et lite land, så jeg kunne ikke satse på å selge et luksusprodukt, men måtte tenke litt bredere. Det var da jeg så i vaskemiddelhyllene at jeg fant et hull i markedet. De var det ikke gjort noe med siden foreldrene mine var små, og det er noe alle bruker hele tiden. De var stygge i emballasjen, sterke og fulle av skadelige ting. Jeg tenkte at hvis ikke jeg hadde lyst til å kjøpe dem, var det andre som tenkte det samme.

[ Frustrert over manglende flerkulturell kompetanse i skolen ]

Hva kan vi gjøre i hverdagen for å bli litt mer miljøvennlige?

– En ting alle kan gjøre er å ha en liten kompostbinge hjemme. Også for de som har leiligheter. Ha det i bakgården eller på balkongen. Det synliggjør hva du bruker for deg selv. Da får du ikke lyst til å kjøpe så mye plast hvis du ser hvor mye søppel det blir av det.

Caroline Heyerdahl (Privat)

Hva er ambisjonene videre?

– Det er å skape et varemerke som folk har tiltro til. Fortsette å lage bedre produkter som gjør det de skal. Også det å tørre å lage produkter som varer, slik at folk kanskje ikke må kjøpe så mye. Flere bedrifter bør gjøre det samme. Det grønne skiftet blir ofte et grønt ordskifte. Jeg driver ikke med grønnvasking, bare grønn vasking.

Er du inspirert av det tradisjonelle?

– Både og. Jeg tror at man trenger femti prosent teknologi og tradisjon. Jeg har ikke tro på at vi må slite oss ut slik som bestemødrene våre gjorde. Vi skal bruke teknologien til å forbedre ting, men det er noen av de overordnete naturlige tingene som har gått litt i glemmeboka. For eksempel det å lufte hjemmet for et bedre inneklima.

Også over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det å være midt i stupet, på vei ned til vannoverflaten når jeg tar morgenbadet på hytta!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Å ligge en hel dag på sofaen med en god bok, hvor jeg glemmer tid og sted. Eller med veldig god mat, med lokale gode råvarer. Da går jeg helt i fistel.

[ Dropper å selge fyrverkeri - taper store summer ]

Hvem var din barndomshelt?

– Da må jeg si min far. Jeg så veldig opp til ham. Han var lun, snill og varm. Han behandlet folk på en ordentlig måte og var alltid tilstede.

Hva angrer du på?

– Jeg angrer egentlig ikke på noe. Jeg har bommet på ting, men da har jeg prøvd å be om unnskyldning. Det er veldig viktig! Jeg kunne kanskje tatt et år til i Frankrike, hvor jeg bare hadde gjort noe helt annet, noe som ikke var så nyttig med en gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen