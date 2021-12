Didrik Solli-Tangen lurte «alle» på prisutdeling: – Ingen hadde sjans til å ta meg på fersken

Hvem: Didrik Solli-Tangen (34) fra Porsgrunn

Hva: Sanger og programleder

Hvorfor: 1.249.000 seere fulgte med da han stakk av med seieren i NRK-programmet Maskorama på lørdag.

Gratulerer med seier i Maskorama! Hvordan føles det å endelig kunne avsløre at det var deg under maska?

– Det var deilig å endelig kunne si at det var meg! Det var noen bekjente som nesten ble litt forbanna for at jeg ikke kunne si det. Det beklager jeg. Har litt dårlig samvittighet der.

Trodde du på et tidspunkt at du hadde blitt avslørt?

– Nei, ikke egentlig. De har jo lagt det opp ordentlig bra. Ingen hadde sjans til å ta meg på fersken. Det var så gøy da folk sa «Jeg vet det er deg» og jeg sa «hvis du er så sikker, så bevis det!»

Gjorde du noen endringer da folk trodde det var deg?

– Jeg prøvde meg på noen endringer underveis. Blant annet kuttet jeg ut vibrato, samt litt hva jeg sang og prøvde litt ulike sjangre.

Endelig kunne maska kastes. (Julia Marie Naglestad / NRK)

Hvordan var det å synge inne i kostymet?

– Det var egentlig litt befriende! Det var nesten så jeg kunne lukke øynene og late som jeg stod på badet hjemme. Selv om millioner så på, da. Det var en så trygg følelse inni der. Den tryggheten jeg skapte inne i kostymet skal jeg ta med meg videre.

– Det som derimot var litt vanskelig var å få nok luft inne i kostymet. Altså, jeg tror aldri jeg har tenkt over hvor mye varme kroppen produserer før! Hvis jeg stod helt stille gikk det fint, men så bevegde jeg meg og varmen kom med en gang. Nå vet jeg at jeg kan klare å ha konsert i en badstue, hvis jeg skulle trenge det, haha.

Hvordan forbereder man seg til å bli et snømonster, egentlig?

– Selve prosessen var ganske lang og karakteren ble litt til på veien, må jeg si. Jeg hadde veldig lyst til at karakteren skulle være stor, blid og full av pels. En kar man blir glad av å se på.

– Etter hvert som jeg ble tryggere i kostymet ble han mer rampete, noe som var en befrielse for meg. Jeg kan kanskje virke litt lite rampete og stiv, særlig på live TV.

– Vi hadde en plan om at hvis jeg ikke gikk hele veien til topps så skulle snømonsteret stikke av under avmaskingen, fordi snømonsteret er en rampete fyr.

Hvor langt gikk du for å forvirre folk?

– Vi prøvde å forvirre folk litt, særlig siden navnet mitt hadde kommet så mye opp. På P3 gull, for eksempel, så var jeg tilstede som publikummer og ble sett på TV. Da tenkte jo folk at jeg hadde vært tilstede der hele kvelden, men i realiteten så hadde jeg hoppet i en bil rett etter Maskorama-innspillingen var ferdig, ble smuglet inn av produsenten på P3 gull og kom dit like før jeg ble sett på TV. Det tror jeg fikk mange folk til å tvile på at jeg var snømonsteret. Jeg utførte på en måte et lite psykisk magitriks!

– Sånn fra et promoterinsperspektiv er egentlig ikke Maskorama det beste programmet å være med på for en artist. Fordi ingen vet at det er deg før du er ferdig. Samtidig var det en veldig gøy og spennende greie!

Over én million seere fulgte med da «Snømonsteret» skulle avmaskes. (Julia Marie Nagelstad / NRK)

Da skal vi over til noen faste spørsmål! Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hmm, det er et godt spørsmål. Jeg må jo velge noen det hadde vært litt morsomt å ha en samtale med, eller i hvert fall interessant. Jeg tror kanskje det hadde vært morsomt å drodle litt med Kåre Willoch, jeg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Tanken på familien og barna. Generelt hvor jeg er i livet mitt nå. Vet det er litt klisje, men det er jo sant.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det har det jo ikke blitt så mye av i det siste, men da drar jeg ut på byen med gutta og prater litt skit.

Hva angrer du på?

– Å, det er så mye! Nei da, haha det er faktisk svært få ting jeg angrer på. Ikke at jeg har gjort alt riktig og sånn, men jeg har en filosofi om at alle ting man gjør er med på å forme deg. Og hvis man tar det bort så tar man også bort de erfaringene man har fått av det.

