Stor seier i kampen mot raseprofilering: – En gang ble jeg stoppet av politiet tre ganger på samme dag

Hvem: Akhenatan De Leon, kalt for «Anki».

Hva: Daglig leder ved Organiasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Hvorfor: Har arbeidet for en kvitteringsordning i 28 år, som skal hindre at folk blir stoppet av politiet kun på grunn av hudfarge, religion eller etnisk tilhørighet. Ordningen, som nå skal testes i Oslo, innebærer at alle politiet kontrollerer skal motta en kvittering der det står at de ble stoppet, og begrunnelse av hvorfor. SV sikret prøveordningen i budsjettavtalen med Ap og Sp.

Gratulerer, endelig blir kvitteringsordning prøvd ut i Oslo. Hvordan føles det?

– Jeg måtte klype meg i armen, men: «I belive it, when I get it». Mye gjenstår, og nå skal vi sette oss ned for å se hvordan vi kan løse dette praktisk. Det viktigste for meg nå er at vi endelig har fått en bekreftelse på at viljen til forandring finnes.

Ja, du har jo jobbet med det i 28 år, hvordan har veien vært?

– Egentlig så har jeg jobbet med dette siden jeg kom til Norge. Jeg har en norsk mor og faren fra Trinidad, Historien til kvitteringsordningen er altså lang og har bestått av ulike strategiske tilnærminger. Jeg og min venn og Karl Gunnar Charles Harries ble grunnlegger for Organiasjonen mot offentlig diskriminering. Vi måtte synliggjøre og bevise at rasistisk profilering eksisterte i Norge. Dette var ikke lett, fordi i Norge har politiet stor tillit. Det var heller ingen som trodde på at rasistisk profilering og offentlig diskriminering var et problem. Vi og unge «utlendinger», som vi ble kalt for, var klar over problemet lenge før nordmenn.

Men hva tror du gjorde at dette nå erkjennes som et problem?

– Jeg mener det var tidligere statsminister Erna Solberg som først sa høyt at det finnes strukturell rasisme. De tror mer på henne enn på meg. Men offentligheten i Norge har visst om dette lenge. Det var en grunn til at da man inviterte ledere fra Afrika, måtte de som inviterte ringe til tolletaten og fortelle at de måtte være snille med dem.

Har du selv blitt utsatt for politikontroll?

– En gang ble jeg stoppet av politiet tre ganger på samme dag. For ikke så lenge siden ble jeg kontrollert av politiet da jeg sto i oppgangen til tannlegekontoret mitt. De spurte meg om hvorfor jeg ikke gikk inn. Dette var da pandemien sto på som verst, og jeg måtte stå utenfor og ringe på ringeklokken før de slapp meg inn. Til slutt måtte jeg fortelle politiet hvor jeg bodde og gi dem personnummeret mitt før de dro.

Hvordan tenker du at kvitteringsordningen skal fungere i praksis?

– Det må være en slags teknologisk løsning, der man får en kvittering fra politiet. Målet er jo at ordningen skal bidra til mindre stigmatisering av personer med minoritetsbakgrunn og andre utsatte grupper. I tillegg vil ordningen kunne måle politiets treffsikkerhet. Jeg ønsker også at dette skal komme på plass i hele Norge.

I 1994 ble OMOD invitert til Stortinget og overrakte underskriftene til Norges første kvinnelige stortingspresidenten, Kirsti Kolle Grøndahl. (Foto: Privat)

Vi har noen faste spørsmål i denne spalten også. Hva gjør du når skeier ut?

– Da må jeg sette på musikk eller være med på karneval. Ellers er jeg veldig konservativ.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Oh, jeg skulle gjerne hatt en tidsmaskin. Noe man bare kan hoppe på og reise til fremtiden og fortiden.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er en god del. Klima er viktig for meg. Verden står overfor en stor krise hvis vi ikke gjør noe nå. Vi må kutte i forbruket vårt. Her i vesten bruker man og kaster. Både Trinidad og andre land utenfor vesten har lite forbruk. Dette er noe vi må prioritere.

Hvem var din barndomshelt?

– Ikke akkurat barndomshelt, men ungdomshelt. Det er Bob Marley. Han var en av de viktigste poetene i verden. Tekstene hans inspirerer fortsatt, og da Obama besøkte Jamaica dro han først til graven til Marley før han besøkte noen som helst. Det sier jo litt om hva han har betydd for mange mennesker i hele verden.

Kan du nevne en bok som inspirerte deg?

– Det er boken «Sapiens» skrevet av forfatter Yuval Noah Harari. Dette er en inspirerende bok som forteller oss hvordan vi mennesker ble nettopp så fremgangsrike og dominante.

