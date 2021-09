– Vi mangler raushet overfor kvinner i overgangsalderen

Hvem: Dora Thorhallsdottir (48)

Hva: Standupkomiker, foredragsholder og familieterapeut

Hvorfor: Premiere på showet sitt «Overganger» om overgangsalderen i Drammens Teater, fredag 17. september.

Hvordan kom du på å lage et show om overgangsalderen?

– Ingen har laget standup om dette, det er som å finne en brønn i ørkenen.

– Mamma kom i overgangsalderen da hun var 48. Da jeg begynte å planlegge show tenkte jeg «jøss, det er jo bare to år til jeg er 48, og jeg vet ingenting om overgangsalderen. Vi lever i informasjonssamfunnet, men det finnes veldig få bøker om overgangsalderen, og ingen av dem er humorbok.

– I showet snakker jeg om endringer ved overgangsalder, om hele kroppen og symptomer, det er mye å si. Jeg tror de som går ut etter forestilling kan mer enn da de kom inn, og slutter å skamme seg. Det er jo et mesterstykke av idioti å gjøre alderdom skamfull! Er det dette vi kollektivt er enige om? Det er jo så dustete.

Ja, hva er det med skammen og hvorfor er overgangsalderen så hemmelig?

– Overgangsalder forbindes med å bli eldre, og i vårt samfunn hvor vi forherliger det unge, blir det vanskelig. Men vi trenger å akseptere, og måten man fjerner skam på er å begynne og snakke om ting.

Mange kvinner i femtiårene opplever å ikke bli sett og verdsatt på samme måte som tidligere, både av samfunnet og i arbeidslivet. De er for unge til å være gamle og for gamle til å være unge, men er vi ikke i vår beste alder nettopp da?

– Jo, nettopp, og det kan oppleves litt som om toget har gått. Og mange kvinner nærmere 60 føler seg usynlige i samfunnet. Det har blitt forsket på at kvinner etter overgangsalder er de beste lederne, blant annet. De har modenhet og klokskap, med empatien intakt. Kvinner i den alderen har et helhetsperspektiv og tar ikke alt så personlig, som man ofte gjør når man er yngre og mer usikker.

Det kan jo være at kvinne 55 har litt hjernetåke, plutselig får en hetetokt midt under møtet, og har ligget søvnløs og svetta hele natta. Men det vet ikke folk. — Dora Thorhallsdottir

Men for mange er overgangsalder en «pænnikk-alder» hvor man kjører på med Botox, hvorfor er mange så redde for rynker og grått hår?

– Det kommer av flere ting. Vi lever i et utseendefokusert samfunn, der det er det unge som er vakkert og som blir hausa opp. Det ligger fremdeles i oss at om du er vakker så er du mer verdt.

Det er godt å vite at vi tilhører et kvinnefellesskap, men hjelper det?

– Det er et ensomhetsprosjekt å være i overgangsalderen. Mange kjenner seg nedstemt og deppa, og i arbeidslivet forventer man det samme av kvinner mellom 45 og 55, som av de yngre. Men det kan jo være at kvinne 55 har litt hjernetåke, plutselig får en hetetokt midt under møtet, og har ligget søvnløs og svetta hele natta. Men det vet ikke folk, og i tillegg skammer hun seg. Vi mangler raushet overfor kvinner i overgangsalderen.

Det blir vel mest kvinner som kommer på showet ditt?

– Ja, men I couldn´t care less. Menn tror sikkert at jeg prater om mensen i 80 minutter. Jeg husker det var en mann som sa til meg etter siste show at han hadde hatt så lave forventninger, men at det ble så bra. Da fikk jeg både kritikk og ros på samme tid. Men hva forteller det egentlig?

Hvilken bok har betydd mest for deg?

Uten tvil Gummi-Tarzan – den første boka med humor. Jeg var ni år, og den ble en åpenbaring for meg. Læreren leste høyt i klassen, det ble et hallelujaøyeblikk.

Hvem er din barndomshelt?

– Det begynte med Carola, hun var den eneste jeg klippa ut bilder av. Senere ble det Oprah, hun var så god til å snakke med folk, underholdende og interessant.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg er fornøyd med at jeg er tro mot meg selv. Det blir for dumt å ange på noe. Jeg flytta til Drammen da eksen fikk kjæreste her, men det ble slutt mellom dem etter noen måneder, så egentlig bor vi i Drammen uten grunn, haha.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Jan Tore (forloveden red anm.). Jeg husker jeg en gang svarte «en kjekk mann med stor penis», men det ble litt flaut da faren min leste det.

