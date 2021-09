Masud Gharahkhani (Ap): – Å være politiker er aldri et one-man show

Lurer du på hvem det er vi faktisk stemmer inn på Stortinget? Før valget 13. september tar Dagsavisen Fremtiden en prat med alle 1.-kandidatene i de største partiene i Buskerud valgkrets.

Hvem: Masud Gharahkhani (38). Bor i Drammen, nærmere bestemt Åssiden.

Hva: Førstekandidat for Arbeiderpartiet i Buskerud.

Hvorfor: Det nærmer seg valg, og vi vil finne ut hvem Arbeiderpartiets førstekandidat egentlig er.

Hva er din hjertesak?

– Noe av det flotteste Norge har er velferdsstaten og det har koronapandemien bevist for oss alle. Her har alle i blant annet helsesektor stått på. Jeg ønsker å styrke velferdsstaten slik at når du og jeg trenger det så skal vi få hjelp. Derfor ønsker jeg å styrke denne enda mer. Og så vil jeg ha mindre privatisering av velferdsstaten vår.

Hvordan skal du jobbe mot det?

– Jeg leder jo arbeidet med tillitsreformen i Arbeiderpartiets programkomité og dette er noe jeg ønsker å innføre. På det mest konkrete planet så ønsker jeg at de som jobber på gulvet skal få lov til å bestemme mer. For eksempel hvis en hjelpepleier besøker fru Nilsen og ser at hun ikke trenger noe mer enn en times samtale og en kopp kaffe, så skal det være mulig å gjennomføre det. Det må bli slutt på de idiotiske rapporteringene. Jeg vet at det krever ressurser, derfor ønsker vi å gi mer til kommunene.

[ MDGs Margit Fausko fant 78 ølflasker i en container - ba venninnen om å hente tralla ]

Hva er den største tabben denne regjeringen har gjort?

– De har skuflet bort muligheten til å redusere forskjellene i samfunnet. Vi må løfte hele flokken, og ikke gi mer til de rike. Men de har gjort flere tabber enn det, listen er laaaaang, hehe.

Men hva med deg selv, har du gjort noen tabber?

– Det er jo menneskelig. Jeg husker godt da jeg var fersk og ble spurt om hvor mye Arbeiderpartiet ønsker å bruke på et tiltak, og da jeg ikke klarte å svare på det gjorde at jeg lærte tidlig at her må man kunne sine saker. Du må kunne mye.

Ja, det krever jo litt?

– Å være politiker er aldri et one-man show. Her er det flere som bidrar. Det som er viktig for meg er å reise mye og treffe mennesker. Det er de som lærer meg noe nytt og kommer med innspill som hjelper meg videre i arbeidet.

Hvem ønsker du å danne regjering med?

– Sp og SV, men ledet av Arbeiderpartiet.

[ Per Olaf Lundteigen (Sp): – Stortinget må ta makta tilbake ]

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Haha, det burte du ha spurt kona mi. Som regel kan jo de nærmeste svare bedre på det, men om jeg skal nevne noe så må det være at jeg er en utålmodig person. Om jeg jobber med noe så ønsker jeg at ting skal endre seg raskt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er litt todelt. Akkurat nå som vi har jobbet seks til sju dager i uka, har jeg et ønske om å få mer tid med familien min. Når jeg får tid til å være litt alene så liker jeg å ta på meg ryggsekken med en niste og dra ut i drammensmarka.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Jeg har lyst til å være et helt vanlig menneske, jeg, men jeg kunne ha trengt mer tid kanskje. Det hadde vært noe.

Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg var ungdom var det Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone. Selv om vi ikke akkurat var i aldersgruppa til å se de filmene så hadde jeg en kompis som fikk lov, og da satt vi og så på actionfilmer. Det er jo veldig rart, for hvis jeg hadde sett på det nå så hadde jeg nok bare ledd av dem. Men de var jo bare så kule på den tiden.

[ Selskapsskatt, tannhelse og tre øl ]

Kan du nevne en bok som inspirerte deg?

– Jeg er litt nerdete når det kommer til bøker. Da jeg jobbet som radiograf i Elverum kom jeg over et boksalg på en låve og der fant jeg mange bøker skrevet av Einar Gerhardsen. De historiene har inspirert meg veldig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er jo ikke sikkert at de vil stå fast i heisen med meg, hehe, men det må bli kona og sønnen min akkurat nå.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det skal ikke mye til, men middag hos mor og far når min søster er på besøk, og turer i drammensmarka.

[ Trond Helleland: - Ønsker å skape et samfunn med arbeid for alle ]