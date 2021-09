MDGs Margit Fausko fant 78 ølflasker i en container - ba venninnen om å hente tralla

Lurer du på hvem det er vi faktisk stemmer inn på Stortinget? Før valget 13. september tar Dagsavisen Fremtiden en prat med alle 1.-kandidatene i de største partiene i Buskerud valgkrets.

Hvem: Margit Fausko (28). Bor akkurat nå i campingvogna i Drammen, men bor ellers i Hemsedal.

Hva: Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Buskerud.

Hvorfor: Det nærmer seg valg, og vi vil finne ut hvem Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat egentlig er.

Hva er din hjertesak?

– Det er livskvalitet. For å få en god livskvalitet må man stoppe den eskalerende natur- og klimakrisen, Grunnlaget for å ha et godt liv er å ha en trygg plass å bo. Jeg ønsker også et mer inkluderende og tolerant samfunn. Og ikke minst kortere arbeidsdag.

Det kjenner jeg hadde vært noe for meg, hvor kort da egentlig?

– Det er jo et forhandlingsspørsmål, men det er inspirerende å se hva andre har fått til å på en seks timers arbeidsdag.

Om du blir valgt inn på tinget, hva vil du bidra med?

– Min kjernekompetanse er jordbrukspolitikk. Det har jeg fra min oppvekst på gård. Det første jeg ønsker er å få en matkastelov. Redusere matsvinn på butikkene, restauranter og ikke minst i produksjonsledd. Samfunnet må klare å nyttiggjøre seg fra skeive gulrøtter og store og små poteter. Her bør vi hente inspirasjon fra Frankrike, som forbyr matbutikker å kaste spiselig mat. Maten må få en høyere status i samfunnet. Jeg selv har funnet masse brukbar mat fra matbutikkens søppelkasser.

Som hva da?

Det er masse forskjellig. I går fant kjæresten min kjøttkaker, tomater, gulrøtter og pasta.

Det er jo en middag, det!

– Ja absolutt, en gang så fant jeg 78 ølflasker som skulle kastets.

Oi, da ble det nok en bra fest?

– Haha ja, jeg ba medstudenten min om å komme med en tralle. De kaster typiske særmerker av øl som kommer i små sortimenter hos butikken, men det løste jo seg bra, for oss vi fikk smakt på masse forskjellig.

Hva mener du er den største tabben denne regjeringen har gjort?

– De har åpnet opp mange nye olje- og gassfelt. Det er den største tabben. Jeg synes at den kunnskapen og kapitalen kunne vi ha brukt på å investere i grønn teknologi.

Hvem ønsker dere i regjering?

– Min drømmeregjering er med SV, Venstre, Rødt og oss selvfølgelig. Men vår realistisk regjering er nå med AP, SV og med støtte av Rødt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Oh, hmm, jeg må tenke.

Ja det er et vanskelig spørsmål.

– Ja, når man har mye å velge mellom, hehe. Jeg kan være veldig surrete og rotete. Skulle ønske at det bodde et innbakt «ryddegen» i meg. Da hadde jeg sluppet å lete så mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da liker jeg å klatre der jeg ikke bør klatre.

Haha, hvilken steder er det?

– Som for eksempel bygninger eller på taket. Da jeg var liten pleide jeg å klatre i trær. Det gjorde jeg ofte når mor skulle hente meg på skolen.

Haha, og da satt du der oppe og så mor gå fortvilet rundt?

– Haha ja, kom jo ned etter en stund da.

Nå som vi er i barndommen, hvem var din barndomshelt?

– Det må være mamma. Hun er veldig flink med dyrene og smiler og ler hele tiden. Hun har også reist rundt og kjempet for småbondens rett til å produsere eget mat i Latin-Amerika.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Jeg hadde likt å fly som en fugl. Det virker så fritt og samtidig kan du nyte det spektakulære landskapet.

Kan du nevne en bok som inspirerte deg?

– Den heter «Norsk natur, farvel?» Her formidler forfatteren på en rørende måte hvordan norsk natur faller bit for bit. Og illustrerer ganske godt hva som kan skje hvis vi fortsetter med overforbruket. Jeg ønsker at Norge en dag skal bli Europas grønne lunge.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje kongen? Jeg lurer sånn på hvordan det er å være ham. Han har jo fått lov til å møte mange forskjellige mennesker og har reist en del, mye som vi andre ikke får gjort. Jeg hadde nok spurt om hva han synes om utviklingen vi er på vei mot og hvilken lærdommer samfunnet bør ta med seg videre.

