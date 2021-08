Selskapsskatt, tannhelse og tre øl

Lurer du på hvem det er vi faktisk stemmer inn på Stortinget? Før valget 13. september tar Dagsavisen Fremtiden en prat med alle 1. kandidatene i de største partiene.

Hvem: Linn Elise Øhn Mehlen (29) fra Drammen

Hva: Førstekandidat for Rødt i Buskerud. Tidligere leder for Rødt Ungdom.

Hvorfor: Det nærmer seg valg, og vi vil finne ut hvem Rødts førstekandidat egentlig er.

Hva er din hjertesak?

– Det er vanskelig å velge én, men rettferdighet er i hvert fall er et stikkord i mange av tingene jeg bryr meg om. Gratis tannhelse er en sak jeg virkelig kan hisse meg ordentlig opp over at vi ikke har. Det er dyrt men det er verdt.

Hvordan skal du jobbe mot det?

– Vår plan er veldig enkel. Vi ønsker å øke selskapsskatten for å finansiere gratis tannhelse. Rødt har foreslått å øke fra 22 til 26 prosent over fire år og den økninga alene vil faktisk gi gratis tannhelse til alle. Vi mener vi trenger en tannhelsereform finansiert av de rikeste.

Hva er den største tabben denne regjeringen har gjort?

– Oi...Det er så vanskelig å velge bare en. En av de store mener jeg er å at de ikke har gjort noen ting for å stoppe velferdsprofitørene, men har rullet ut den røde løperen for dem.

Hva med dere selv, hva har Rødt fått til på tinget ?

– Overaskende mye. Kanskje mer enn man så for seg med bare én representant. Noe av det viktigste er at man i mange viktige spørsmål har dratt diskusjonen langt til venstre. Både profittfri velferd og gratis tannhelse har vi fått opp, og nå snakker mange andre partier også om det. Man har fått en bredere koalisjon med på forbud mot bemanningsbransjen som man kan få gjennom etter valget.

Hvem ønsker dere i regjering

– Rødt har jo vært veldig tydelig på at vi ønsker en samarbeidsavtale med SP, SV,og AP i regjering. Det vi trenger er en ny regjering i Norge, og det er rødt en garantist for. Men vi trenger også at den regjeringa har en ny retning og er mer kraftfull enn den var forrige gang. Rødt kan komme inn med en stor stortingsgruppe og fortsette med det vi har gjort de siste fire årene, trekke debatt og politikk i en klar retning.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Hehehehe... kanskje at jeg ikke alltid er super detaljfokusert... Men det store bildet får jeg med meg. Jeg jobber hardt med å være mer nøye i alt jeg gjør.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er forskjell på valgkampsutskeielser og vanlige utskeielser. Nå som jeg driver valgkamp... jeg sto opp halv 6 og vet ikke når jeg er ferdig i dag. Hvis at jeg drikker mer en tre øl er det en vill utskeielse liksom.

Er det noe du angrer på?

– Sikkert altfor mye, men man kan ikke gå rundt og angre så mye, da må man ta seg sammen og gjøre det bedre neste gang.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Jeg har faktisk tenkt litt på dette... Jeg tror det kunne vært vanvittig gøy å kunne fly. Det ser jeg ingen ulemper med. Hvis du kan lese folks tanker hadde vært superdeprimerende. Og tenkt hvilket fantastisk miljøtiltak det kunne vært... Jeg kom på det nå!

Hvem var din barndomshelt?

– Storebrødrene mine. De er en del eldre enn meg, og jeg så veldig opp til dem da jeg var liten.

Kan du nevne en bok som inspirerte deg?

– I fjor leste jeg Åsa Lindeborgs «Året med 13 måneder» og Matilda Gustavssons «Klubben», som begge handler om det samme med litt forskjellig perspektiv. Begge bøkene var tankevekkende, og jeg syns det var veldig interessant å lese grundigere og lengre rundt makt, seksuell trakassering og metoo, sett fra to ganske forskjellige perspektiver.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg får gjort det altfor lite, men jeg blir veldig glad når jeg er med tantebarna mine.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå ville jeg stått fast i heisen med noen som fortsatt ikke har bestemt seg for hva de skal stemme. Ti minutter på å overbevise en ny velger.

Det kunne vært et kult konsept, det?

– Ja, kan ikke du lage det?

Jo. kanskje det.