– Kulturlivet er viktig for folkehelsa

Hvem: Nora Egeberg (35) fra Drammen, men bor i Asker.

Hva: Daglig leder i Drammen kulturråd.

Hvorfor: I september begynner hun i sin nye stilling som Drammen kulturråds første daglige leder.

Drammen kulturråd er ganske nyetablert, hva er behovet for et slikt råd?

– Et ønske om ha et eget kulturråd i Drammen har eksistert lenge, og i 2020 ble det realisert. Målet vårt er å bli en viktig stemme for kulturlivet og alle medlemmene våre i Drammen.

Hvem er medlemmer?

– Det er alt fra profesjonelle utøvere til privatpersoner. For oss er det viktig å vise det mangfoldige kulturlivet vi har i byen.

Hva er det som gjør kulturlivet så viktig?

– Kultur er viktig for folkehelsa, og det har vi virkelig fått kjenne på under koronapandemien. Kulturlivet skaper samhold og ikke minst mestringsfølelse, spesielt hos de unge. Det gjorde det hos meg også da jeg danset på Attic dansestudio i tenårene. Tiden der betydde mye for meg. Nå, når så mange slike tilbud har måttet holde stengt, har mange savnet det.

Hvordan har kulturlivet i byen blitt rammet av pandemien?

– Her i byen ble ansatte ved Drammen scener permittert og alle aktiviteter ble stengt ned, men slik har det vært i hele landet. Det er slett ikke bare kulturlivet i Drammen som har lidd.

Nå sitter du jo i en viktig posisjon, hvordan ser du for deg veien videre?

– Jeg håper på et fint samarbeid mellom oss og andre aktører i kulturlivet. Vi ønsker å være en stemme for dem alle. Vi skal lytte til aktørene, for å finne ut av hvilke behov de har – og hvordan vi kan løfte kulturlivet fram igjen. I Drammen har vi stort mangfold og det er det viktig for meg å vise.

Nora Egeberg (35), blir den første daglig leder i Drammen kulturråd. (Leandro villacis)

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg må ha et system, og mener at med systemer løser mye seg. Det må for eksempel være fast plass for nøkler og lignende ting. Selv om jeg har det litt rotete nå – så må ting ha fast plass. Dette kan jeg nok bli en smule for opphengt i.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ja, nå er jeg jo småbarnsmor. Orker jeg ikke å lage middag en dag, så er jeg vill nok til å bestille mat fra McDonald’s via Foodora-appen.

Er det noe du angrer på?

– Det er jo alltid noe man angrer på. Selv angrer jeg nok på at jeg ga opp gitaren veldig fort, enda jeg hadde jeg kjøpt den for konfirmasjonspengene mine.

Hvorfor sluttet du?

– Da det ble litt vanskeligere, ga jeg bare opp. Nå som jeg tenker tilbake på det kan det ikke ha vært så viktig for meg som jeg kanskje trodde.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Det frister å si det å kunne fly, men dessverre har jeg høydeskrekk. Det å kunne kontrollere tiden derimot, det hadde passet bra for en småbarnsmor.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det må være innvandringspolitikken Norge. Jeg synes for eksempel det er helt forferdelig at Mustafa Hasan risikerer å bli kastet ut av landet, når han har bodd her i 18 år, bare på grunn av at moren hans løy. Hadde det ikke vært for pandemien og at jeg var gravid hadde jeg nok dratt for å vise min støtte til han.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må være forfatter Roald Dahl. Jeg elsket alle bøkene hans, og min favoritt var boka «Heksene».

Kan du nevne en bok som inspirerte deg?

– Det er den siste boken jeg leste. Den er om Michelle Obama, og heter «Min historie». Jeg elsker å lese historier om mennesker som overkommer vanskelige ting og lykkes til slutt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Morsomt spørsmål. Helst vil jeg ikke stå fast i heisen med noen. Om jeg må nevne noen må det bli MacGyver. Han hadde nok funnet en lur måte å komme seg ut på.

