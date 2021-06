Lettet festival-gründer: - Nå blir det Bollinger, Blefjell og Bjella

Hvem: Joakim Throndsen (34)

Hva: Arrangerer den nye musikkfestivalen «Toppen av Drammen» på Spiraltoppen 18. og 19. juni.

Hvorfor: Først tirsdag 1. juni vedtok formannskapet i Drammen at det faktisk vil bli lov med et publikum på 200 personer – fra og med 10. juni.

Jeg må nesten spørre: Hva føler du nå?

– Det er kjempemoro. Det løste seg altså – med bare åtte dagers margin. Det er lov å ha flaks iblant. Da vi lanserte dette, rett før den 3. koronabølgen satte inn, ble fredagens konserter med Stein Torleif Bjella og Frida Ånnevik utsolgt nesten øyeblikkelig, og det samme ble kveldskonserten lørdag – med Ingebjørg Bratland og Minor Majority. Det er fortsatt noen svært få billetter igjen til ettermiddagskonserten lørdag, så den blir nok utsolgt den også. Det viser hvor mye folk savner slike kulturopplevelser, når man kan selge så bra under en pandemi.

Men kan det lønne seg å lage konserter for bare 200 mennesker av gangen?

– Så er også billettprisen på drøyt 1.500 kroner, men jeg bør likevel ikke begynne å regne på timelønna. Uansett har jeg veldig god drahjelp fra United Stage som medarrangør, NBBO som hovedsponsor, veldig godt samarbeid med Anka Tanberg på Spiralen kafé og støtte og godvilje fra kommunen – blant andre. Men aller mest så gjør jeg dette fordi jeg drives av en indre motivasjon til å skape kulturopplevelser og gode minner. Og kanskje blir det flere artister og ståplasser på «Toppen av Drammen» i 2022?

Og billettprisen inkluderer mer enn musikken skjønner jeg?

– Du får også en tapastallerken, som ville gjort spanjoler misunnelige. Vin, øl og mineralvann bestilles ved bordene – der alle har faste plasser, men bare til skjenkestopp klokka 22.00! I tillegg fikk vi, i samarbeid med Brakar, ordnet med gratis shuttlebuss til og fra Spiralen – fra Bragernes torg. Også får du jo panoramautsikten – helt opp til Blefjell. Stedet er perfekt for kulturarrangementer. Vi hadde suksess med utefilmvisning der for noen år siden.

Hvordan kom du på dette?

– Jeg er for tiden i pappaperm, og er veldig mye ute og triller med datteren min Eva på 10 måneder. Før det var jeg permittert fra jobben som bookingansvarlig på Rockefeller scene – og da ble det veldig mange løpeturer. Det å være i bevegelse gjør noe med kreativiteten. Også ble jeg inspirert av festivalen “Over Oslo” – på Grefsenkollen, og tenkte vi fint kunne gjøre noe lignende på Spiralen. Og nå blir det jammen sånn. Det vil si – med tanke på den nylige nedstengingen i Trondheim – kan man ikke si noe for sikkert, men jeg jeg tror dette går veien nå.

Og datoen er ikke helt tilfeldig?

– 19. juni er det både 60 år siden kong Olav var til stede ved åpningen av selve Spiralen, tunnelen som er Drammens største attraksjon, Drammen by er 210 år og selv fyller jeg 35 år. Det er all grunn til å feire.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Erling Kagges: «Alt jeg ikke lærte på skolen». Det er mye visdom og filosofi i den boka, fra en mann som blant annet har vært på begge polene, og midt imellom.

Hva gjør deg lykkelig?

– Eva og samboeren min Anne, de gjør meg lykkelig hver eneste dag. I tillegg er jeg veldig glad i å kunne skape kulturelle lysglimt i folks hverdag.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde flere, men jeg kjøpte i hvert fall gule fotballsko, fordi Kjetil Rekdal hadde det. Også har jeg hoppa på ski en eneste gang, fordi jeg beundret Espen Bredesen. Det ble med det ene hoppet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Som småbarnsfar begrenser det seg egentlig til en episode på HBO, en Munkholm og en havrekjeks med brunost.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg synes det er helt vanvittig at lærere og sykepleiere skal måtte streike for å få en helt marginal lønnsvekst, i et år der de i stedet skulle vært båret på gullstol. De har noen av de aller viktigste jobbene i samfunnet vårt, og burde egentlig ha fått triplet lønna si. Jeg håper de holder på helt til de får det ber om, og gjerne mer. Nå merker jeg at pulsen økte her altså …

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Liverpool-trener Jürgen Klopp, for da kunne vi sett hvem som ligna mest på hvem. Jeg får nemlig stadig høre hvor mye jeg ligner på ham, det vil si uten koronahår og skjegg. Også er jeg ihuga Liverpool supporter da.

