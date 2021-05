Cristobal fra Lier er Norges hyggeligste kassamann: – Når korona er over skal jeg invitere til en skikkelig fest

Av Stephan Pettersen

Hvem: Cristobal Martinez (45)

Hva: Butikkmedarbeider, ofte å se i kassa på Kiwi i Lierbyen

Hvorfor: Har akkurat blitt kåret til Norges hyggeligste kassamann

Gratulerer som Norges hyggeligste kassamann, hvordan føles det?

– Takk skal du ha. Jeg er veldig glad nå. Jeg kommer fra Karibia, men Norge er mitt andre land og en stor del av mitt hjerte, derfor betyr dette alt for meg. Jeg er bare så takknemlig og vil takke alle som har stemt på meg. Jeg hadde vært glad selv om jeg tapte, men jeg er ekstra glad nå, sier Martinez og ler av glede.

Hvordan fikk du vite at du hadde vunnet?

– NRK ringte og sa de skulle komme og intervjue meg, men så avlyste de intervjuet. Da ble jeg litt lei meg og tenkte at jeg ikke hadde vunnet. Men de lurte meg sammen med de på jobben min. Sjefen min visste alt, men sa ingen ting, så i dag overrasket de meg med nyheten. Det var morsomt. Det var et lite sjokk, jeg har ikke ord.

Skal du feire, i så fall hvordan?

– Jaja, etter korona skal jeg kline til med en skikkelig fest hjemme hos meg selv. Da skal jeg invitere kolleger og kjente til feiring. Da kan jeg få takket alle de flotte kollegene mine og de flinke sjefene mine. De er så flinke og hjelpsomme, så det fortjener de. Jeg er veldig glad i dem alle sammen, og gleder meg til å gi tilbake.

Låseansvarlig og alt mulig mann på Kiwi i Lierbyen, Cristobal Martinez (45) er veldig glad i folk og deler gjerne ut komplimenter. (Foto: Privat)

Du fikk masse støtte på sosiale medier i etterkant av nominasjonen, og nå har du vunnet, hva tenker du om støtten folk viste deg?

– Jeg hadde vært like takknemlig uansett hvordan det dette hadde gått, men jeg er bare veldig glad i alle som har stemt på meg. Jeg har fått så mange fine meldinger og kommentarer underveis. Jeg har rett og slett ikke ord. Tenk deg, en svart gutt fra Karibia som vinner denne prisen i Norge, hvem skulle tro det? Det er utrolig, sier han med entusiasme i stemmen.

Blir det mye jobb i sommer?

– Jeg skal jobbe som vanlig i sommer. Jeg skal stå på og ikke sove på jobb. Jeg må bare si at jeg elsker Kiwi av hele mitt hjerte. Jeg har hatt andre jobber tidligere, blant annet på hotell i Oslo, men dette er jobben jeg trives best i, helt klart.

Hvilke reaksjoner har du fått fra de rundt deg?

– Jeg har en kjempestor familie i Karibia. Min far har gått bort, men min mor lever. I tillegg har jeg elleve søsken. Jeg har enda ikke fått gitt dem beskjed om at jeg har vunnet prisen som Norges hyggeligste kassamann.

Gleder du deg til å fortelle dem den gledelige nyheten?

– Huffameg, som jeg gleder meg til å fortelle det. De kommer til å bli kjempeglade og feire på mine vegne. Jeg skal dele nyheten med alle etterpå, så skal jeg ta meg litt vin, men bare to glass siden jeg skal tidlig på jobb i morgen. I tillegg kommer Hjemmet til meg og skal intervjue barna mine og meg. Da må jeg ta meg godt ut vet du.

Du er glad i å klemme kundene dine, nå kan det se ut som at du snart kanskje kan gi kundene i butikken en klem igjen, hvordan blir det?

– Jeg liker å synge, jeg liker å danse, jeg er glad i folk og jeg elsker å klemme. Jeg har så mange damer her på Kiwi, de eldre damene her elsker å klemme meg. Jeg gleder meg til å klemme alle igjen. Jeg vinker og hilser selv om folk er sure. Det er sånn jeg er og det er sånn jeg vil ha det. Jeg er forresten singel og bor alene, så damene må bare komme på besøk.

Hva ser du frem til videre?

– Det er trist for meg med korona, jeg er så sosial og liker å omgås andre mennesker, så jeg gleder meg til det går over. Det blir fint. I tillegg har jeg et ønske om at alle som jobber i butikk skal være hyggelig mot kundene. Det er gratis å si hei og ønske folk en fin dag. For meg kommer det automatisk, det er bare sånn jeg er. Om alle er sånn, da blir det koselig i butikkene. Vær glade og snille mot hverandre.

