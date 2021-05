– Jeg liker meg bedre på sofaen enn på tur, rett og slett

Hvem: Tonje Enersen (46)

Hva: Leder for Drammen Ap og styremedlem i Buskerud Arbeiderparti.

Hvor: Trekker seg fra samtlige verv på grunn av helseproblemer.

Du forteller på Facebook at du trekker deg som Ap-leder i Drammen – kan du du si noe mer om bakgrunnen for at du velger å trå til side?

– Jeg har hatt helseproblemer over litt tid, men så er politikk så gøy å holde på med at jeg ikke egentlig har tatt det helt på alvor. Jeg skulle bare ønske jeg hadde innsett det før årsmøtet i år, slik at jeg slapp å sette partikollegaene i en vanskelig situasjon, ved at de nå plutselig må finne en ny leder. For meningen var jo at jeg skulle ta en periode til. Jeg kjenner litt på det altså.

Trekker du deg helt fra politikken?

– Nja … Jeg trekker med også fra styret i Buskerud Ap, men har foreløpig bare søkt om fritak fra vervene på kommunalplan, det vil si som kommunestyrerepresentant og medlem av teknisk hovedutvalg, ut året. Så jeg har satt en bakdør litt på gløtt der altså. Også er jeg fortsatt partimedlem, og jeg har ingen planer om å melde meg ut, så man har jo uansett alltids muligheten til å komme ut med sitt syn.

Hva vil du savne mest?

– Det er litt vanskelig å oppsummere på stående fot, men det er veldig mye. Dette har jo vært min viktigste fritidsaktivitet i over 10 år. Jeg vet egentlig ikke helt hva andre driver med på fritiden lenger. Men jeg vil nok først og fremst savne alle de gode partikollegaene mine. Vi har tilbrakt mye tid sammen, og selv om naturligvis ikke forsvinner ut av livet mitt, så blir det ikke det samme når vi ikke sees jevnlig lenger. Akkurat nå har jeg sittet og meldt forfall til alle politiske aktiviteter i kalenderen min fram til sommeren. Foreløpig føles det mest rart, men jeg håper det vil bli bra etter hvert.

Hvordan har koronatiden påvirke deg og din hverdag?

– La meg først få si at jeg ikke feiler noe alvorlig, og jeg kommer til å bli frisk igjen. Jeg trenger bare å investere litt tid på dette nå, og koronatiden har jo ikke akkurat gjort situasjonen bedre. Ikke for guttene mine heller – på 16 og 19 år. Yngstemann var konfirmant i fjor – og vi avlyste selskapet hans to ganger før vi ga opp å holde noe selskap i det hele tatt. Den eldste er russ i år, men han går jo glipp av praktisk talt alle former for feiring. Jeg synes synd på dem for alt de ikke får oppleve.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det spørsmålet har jeg ønsket at noen skulle stille meg. Det er helt klart «Tjenerinnens beretning» (The handmaid’s tale, red.anm) av Margaret Atwood. Jeg leste den mens jeg gikk på ungdomsskolen, og den gjorde mer inntrykk enn noen annen bok – verken før eller siden – har gjort.

Hva gjør deg lykkelig?

– En helt stille sommerkveld, som jeg deler med gode venner, og der man ikke har noen viktige gjøremål som ligger og venter.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror jeg må si Eowyn fra Ringenes Herre. (Ja, jeg var nok litt nerd.) Jeg leste boka om og om igjen, og syntes hun var fantastisk tøff da hun kledde seg ut som mann for å være med i krigen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg på McDonalds, det er min «guilty pleasure».

Hva liker du minst ved deg selv?

– At jeg er litt lat fysisk. Jeg liker meg bedre på sofaen enn på tur, rett og slett.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Som Ap-politiker har jeg gått i ganske mange tog, men kvinnerettigheter er i hvert fall noe jeg gjerne går for når som helst.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke studerte i utlandet mens jeg var ung.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg tror jeg må si Atwood igjen, jeg. Da kunne jeg kanskje fått høre hennes tanker om hvordan egentlig går med Gilead.