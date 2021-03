Hatices direktesendte tabbe trender på TikTok: - Dette er en latterkrampe som har vart i nesten 11 år

Av Hina Aslam

Hvem: Hatice Luk (52) fra Gulskogen i Drammen.

Hva: Styreleder i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN) og partiet Sentrum Vikens 2. kandidat til Stortinget.

Hvorfor: Trender på sosiale medier etter en flause på direktesendt TV i 2010.

– «En 19 år gammel gutt har fått flere skudd i hodet, noe som viser at soldatene avfyrte skudd for å drepe. Man blir sint, for dette er mennesker som bare ville hjelpe». Det var dette jeg skulle si på NRK, forteller Hatice Luk.

Men slik gikk det ikke. Det direktesendte intervjuet ble gjort i forbindelse med en demonstrasjon der tyrkere i Norge gikk sammen for å vise sin støtte til de åtte tyrkiske statsborgere og en amerikaner som døde etter Israels bording av aktivistskipet «Mavi Marmara» i 2010.

Men istedenfor å si det hun egentlig skulle si, sier hun «En 19-åring ble drept i hodet tre ganger og en gang i hjertet».

Vidoeoklippet ble lastet opp på sosiale medier. YouTube-videoen har blitt sett over 80.000 ganger og den nye videoen på TikTok har blitt sett over 250.000 ganger i skrivende stund.

[ Dette kjemper innvandrerkvinnene for: – Vi har norskfødte jenter som har gjort alt riktig, men fremdeles ikke får jobb ]

Hvordan følte du da du forsto at du hadde gjort en tabbe?

– Det var blandede følelser. Først lo jeg, så ble jeg lei meg fordi jeg følte at grunnen til vi demonstrerte mistet fokus.

Hva tenker du om at videoen nå har blitt aktuell igjen på TikTok?

– Det hadde jeg ikke forventet. Det er en latterkrampe som har vart i nesten 11 år i innvandrermiljøet. Jeg får trøst av mine etnisk norske venner. De sier at jeg har gjort en feil og at de forstår hva jeg prøver å si. De sier også at det er mange som sliter med dysleksi, skal man da mobbe alle som sier eller gjør noe feil? Jeg blir positivt overrasket over nordmenns holdninger, og håper at det kan smitte over til det flerkulturellemiljøet, sier hun og legger til at det er mest mennesker med flerkulturell bakgrunn som stopper henne på gata.

Her kan du se Hatice sin flause på direktesendt TV fra 2010.

Det er som et spøkelse som følger etter meg og dukker opp innimellom —

Er det noen «fan-møter» du husker spesielt godt?

– Jeg var på vei til Ankara. Da jeg mellomlandet i Istanbul, kom 6–7 ungdommer mot meg på flyplassen. De snakket norsk, men hadde flerkulturell bakgrunn. De spør meg om de kan ta et bilde med meg. Jeg blir overrasket og spør hvorfor. Da forteller de at jeg er et fenomen i Norge. Jeg måtte bare le og gikk med på å ta bildet sammen med dem.

–Det er som et spøkelse som følger etter meg og dukker opp innimellom, sier hun og ler.

Er du litt lei?

– Noen ganger, men andre ganger synes jeg det er morsomt. Det er heller sønnen min på 16 år som er mest lei, mens de to eldste barna synes det er morsomt.

Alla Al-ali er en av de som stoppet Hatice for å ta bildet med henne. - Jeg merker at folk mobber henne litt. Men jeg og mine søsken synes det er morsomt fordi det høres slik ut som våre foreldre snakket før. Derfor var det morsomt å høre at andre også snakket slik, sier han. (Foto: Privat )

Hva gjør deg lykkelig?

– Ungene mine gjør meg lykkelig. Livet gjør meg lykkelig. Jeg tenker at jeg er så heldig som har flotte barn og flotte mennesker rundt meg.

[ – For noen er konspirasjonsteorier litt som religion ]

Hvem er din barndomshelt?

– Det er pappaen min.

Hvorfor akkurat han?

– Han er pensjonist nå, men var politimester i Tyrkia. Jeg er veldig stolt av ham. Det var en periode hvor jeg ville bli politi, men det gikk ikke. Jeg har mye respekt for faren min, forteller Hatice.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Haha, det måtte blitt Hans Majestet Kong Harald V, for å få tips til hvordan jeg kan bli mer velformulert.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg misliker at jeg lett kan gråte og vise følelser. Ellers er jeg en veldig sterk dame.

[ – Mange designere vil heller se klærne sine på catwalken, enn å se på hvilke kunder de faktisk har ]

Er det noe du angrer på?

– Jeg er 52 år. Det er mange ting. Den dagen jeg ble intervjuet av NRK, kanskje jeg ikke skulle ha snakket med dem i det hele tatt? Men saken jeg støttet var viktigere, og jeg synes det er synd at den ikke fikk like mye oppmerksomhet som videoklippet av meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En tyrkisk bok som heter La Tahzen Üzülme Allah Bizimle av Ferudun Özdemir. Boken handler om hvordan man skal behandle hverandre, og at man ikke bør bli lei seg om man hører negative kommentarer om seg selv. Vi glemmer at vi alle er mennesker.