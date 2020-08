Nav-kontoret åpent igjen etter fem måneder med lukkede dører

Etter å ha vært stengt siden 16. mars på grunn av koronaviruset, åpnet Nav i Drammen igjen, som planlagt, mandag 17. august.

– Resten av samfunnet åpner nå opp i større og større grad, og da er det naturlig at Nav også begynner å åpne opp, sier Nav-leder i Drammen, Katrine Christiansen.

Økte kompetansen på smitte og smittevern

Christiansen forteller at det nå er forsvarlig å åpne Nav for publikum igjen siden smittesituasjonen er annerledes nå enn i vinter og på forsommeren.

– I sommer var det ingen smitte i Drammen, og de siste to ukene har det også kun vært syv tilfeller her. I tillegg til det, sitter vi med økt kompetanse på smitte og smittevern slik at vi kan tilrettelegge for- og sikre et forsvarlig tilbud for både brukere og ansatte.

Redusert tilbud på ubestemt tid

Det vil derimot ifølge Christiansen være reduserte åpningstider- og tjenestetilbud på Nav i Drammen på ubestemt tid. Vanligvis holder publikumsmottaket åpent mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager, hvor det er bemannet åpningstid mellom klokken 11.00 og 14.00.

– Fremover vil åpningstiden være bemannet, og mellom klokken 11.00 og 13.00. I og med at vi er bemannet, kan brukere nå også få veiledning på bruk av selvbetjeningsløsninger, opplyser Christiansen.

Én av grunnene til at vil være bemannet åpningstid fremover, er at det er satt en maksgrense på ti personer som kan oppholde seg i Nav-lokalet samtidig. Det må også avklares rundt hvorvidt personene som slippes inn er friske, og om de har vært på utenlandsreise og eventuelt skulle ha vært i karantene.

– Alle må også desinfisere hendene sine før de går år inn i lokalet, sier Nav-lederen.

Makstid og ekstra renhold

Christiansen forteller videre at brukere ikke skal oppholde seg i lokalet i mer enn 14 minutter. Dersom noen skulle ha behov for å bruke lenger tid enn dette inne på Nav, må de kunne dokumentere personalia for en eventuell smittesporing.

– Det passes også på at brukere holder seg til sin arbeidsstasjon, og at det er tilstrekkelig avstand mellom alle parter.

Christiansen har tidligere uttalt til Dagsavisen Fremtiden at datamaskiner og andre berøringsflater utgjør den største smitterisikoen i Nav Drammens lokaler. I tillegg til at det påsees at alle desinfiserer hendene før bruk av pc, er det derfor også satt inn ekstra renhold for å minske smitterisikoen.

– Vi har forsterket renhold på alle berøringsflater – disse blir vasket hver time under åpningstiden.

Vurderer videre etter smitte, etterspørsel og behov

Nav Drammen åpnet for at brukere kan komme til planlagte samtaler med veileder fra 8. juni. Dette tilbudet er fortsatt tilgjengelig – utenfor Navs åpningstider.

– Dette foregår i samtalerom som er godt tilrettelagt med tanke på smittevern, sier Christiansen.

På spørsmål om hvor lenge åpningstidene- og tilbudene på Nav Drammen vil være begrenset, svarer Christiansen at det vil påvirkes av den lokale smittesituasjonen fremover.

– Det er dette vi først og fremst forholder oss til, ut ifra hva vi kan tilby for å sikre både brukere og ansatte. Samtidig må vi også vurdere etterspørsel og behov hos brukerne våre – det har vært begrenset med brukere innom denne første uken vi har holdt åpent.