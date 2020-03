Det var ikke mange treningene Markus Nakkim fikk med sine nye lagkamerater i Mjøndalen før han ble satt i karantene og fotball-Norge stoppet opp. Men gjennom den opplevelsen er han sikrere enn noengang på at han tok et riktig valg.

– Det har vært en veldig spesiell start. Først stresset vi med å få gjennom overgangen for å rekke treningsleiren til Tyrkia, som endte opp med 14 dagers karantene og en opplevelse for livet. For å være helt ærlig er jeg veldig fornøyd med at at jeg fikk det på plass før det brøt ut. Jeg har funnet min plass der jeg vet at jeg skal være og der jeg er tiltenkt en viktig brikke i laget. Når dette roer seg og man får kontroll på situasjonen gir det en trygghet og en god følelse å kunne gå tilbake til det nye kapitlet jeg såvidt fikk begynt på, forteller Nakkim til Dagsavisen Fremtiden.

Skryter av måten Mjøndalen håndterte krisen på

Før Mjøndalen dro ned til Tyrkia hadde de sjekket om det var ok, og at de kunne dra på treningsleir uten problemer. Så tok det ikke mange dagene før gruppen kom til en enighet om at de måtte foreta seg noe, med den raske utviklingen som koronaepedemien spredte seg i.

– Det var en veldig rar situasjon, men samtidig er det merkelig å tenke seg hvor raskt man tilpasser seg en ny situasjon som den man nå har havnet i. De første dagene på treningsleiren gikk greit, men så fikk vi mer informasjon hjemmefra og fulgte med i mediene om hvordan situasjonen utviklet seg. Etter hvert kom vi til et punkt der vi skjønte at det lureste var å komme oss hjem, og da satte reiselederen i gang med det arbeidet, sier Nakkim.

Det var lettere sagt enn gjort. Først fikk Mjøndalen beskjed om at president Recep Erdoğan ville stenge flyplassene, slik at de i verste fall måtte bli værende i Tyrkia på ubestemt tid. Nakkim skryter av hvordan klubben håndterte det hele.

– Siden vi hadde bestemt oss for å avslutte treningsleiren og dra hjem dagen etter, var vi i gang med en sosial kveld for guttene da vi fikk den beskjeden om at vi kanskje måtte bli værende i Tyrkia. Siden det ikke var noe vi spillere kunne gjøre, så tenkte vi at hvis verden først skal gå under tar vi oss en skikkelig fest, sier Nakkim og fortsetter:

– Midt på natta fikk vi beskjed om at Erdoğan ville ha oss ut likevel, så da dro den første gjengen hjem så raskt som mulig. Vi andre som ble igjen fikk beskjed til frokosten dagen etter at klubben hadde funnet plass til oss andre i nye fly, slik at vi også fikk kommet oss hjem. Det tok vel totalt 22 timer å komme seg hjem, så jeg tror alle var veldig fornøyde da vi endelig var hjemme, forteller han.

Mulighet for å knytte ekstra sterke bånd

Nakkim velger å se på den meget spesielle starten på hans Mjøndalen-karriere som noe positivt, og mener at både spillergruppa og alle som var der nede har blitt mye tettere knyttet sammen etter den opplevelsen.

– I sånne situasjoner ser man virkelig hvilke mennesker man har med å gjøre, da alle takler krisesituasjoner forskjellig. For min del må jeg si at jeg er veldig imponert over folka i og rundt laget, og at det virkelig er en gjeng mennesker som er hel ved som jobbet veldig bra med å få oss hjem. Ser man vekk fra den helt surrealistiske situasjonen, var det en opplevelse som knyttet oss sterkere sammen. Fotball handler om relasjoner, både på og av banen, sier Nakkim.

Da alle spillerne endelig kom seg hjem, bar det rett i hjemmekarantene. Der har spillerne sittet siden, og karantene går ikke ut før til helgen. Det har selvsagt bydd på enkelte utfordringer, også for Nakkim.

– Jeg har fått noen til å handle inn for meg, slik at jeg fikk kjøpt litt mat da jeg kom hjem. Ellers har jeg for det meste vært innendørs og ikke sett andre enn kjæresten min, som også er i karantene. Jeg har brukt tiden til å lese litt skole, og sosialisere med venner gjennom facetime og trent mye, sier Nakkim som studerer psykologi.

Gjør samfunnet en tjeneste ved å spille Playstation

Med unntak av fellesøktene som det nå er nedlagt forbud mot, og den sosialiseringen som skjer der, forteller han at hverdagen egentlig ikke er så ulik den han hadde fra før. Bortsatt fra på ett viktig punkt.

– Jeg har mange kompiser som liker å spille Playstation, og nå i disse koronatider samles vi online og prater sammen der. For noen uker siden var det mer uglesett, men når gjør det nesten samfunnet en tjeneste ved å sitte hjemme og spille Playstation. Det har vært en kraftig nedtrapping sosialt, så da er det godt å kunne samles der for å få tiden til å gå, forteller han.

Etter at regjeringen bestemte seg for å videreføre tiltakene blir det i hvert fall ingen fellesøkter før over påske, og seriestarten er allerede utsatt til langt ut i mai. Det gjør at den kommende perioden også blir litt ekstra spesiell.

– Det er mange ting som er mye viktigere enn fotball akkurat nå, og det viktigste er at vi alle gjør det vi kan for å få kontroll over situasjonen slik at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til en mer normal hverdag. Samtidig er det fotball som er levebrødet og jobben vår, så det er en utfordrende situasjon for oss som fotballspillere også, sier han.

– Aldri vært med på lignende

I første rekke er Mjøndalen-spillerne sykemeldt, slik at klubben ikke foreløpig har permittert spillerne. Men etter at den sykemeldingen løper ut, ser ikke Nakkim bort fra at det også i Mjøndalen kan bli snakk om permitteringer.

– Det er en pågående dialog med spillergruppen og ledelsen, og man ser i de fleste norske klubber at det er mange som permitterer nå. Jeg er sikker på at klubben ser på alle muligheter for en forsvarlig økonomisk drift videre, og at permitteringer også her er noe som vurderes. Enn så lenge er vi ikke permittert, og vi er bare nødt til å forholde oss til det dag for dag i tiden som kommer, sier stoppertalentet.

Det er en helt ny hverdag for norske fotballspillere, og Nakkim medgir at han har brukt litt tid på å sette seg inn i regelverk og finne ut av hvordan situasjonen rammer både han og hans fotballspillende kolleger.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende, og det tror jeg de færreste av oss har. Foreløpig er vi sykemeldt og da får vi bare gjøre jobben vår best mulig i mellomtiden. På ett eller annet tidspunkt kommer sesongen til å starte opp igjen og til det skjer må vi bare holde oss i gang som best vi kan. Jeg har prøvd å sette meg inn i regelverk og det juridiske, uten å bli helt klok på det, men vi får bare ta det som det kommer og i mellomtiden forberede oss så godt vi kan, forteller han.

– En stor avgjørelse å forlate Enga

Han har fått med seg skriveriene om permitteringsregelverket og åpningen det kan gi for å for eksempel skifte klubb etter 14 dager. Selv om det for han ikke er aktuelt, kan han skjønne de som vil benytte seg av den muligheten om permitteringene skulle strekke langt ut i tid.

– Jeg har akkurat signert for Mjøndalen og føler at jeg er på rett sted, så for meg er det ikke noe tema i det hele tatt. Men det er selvfølgelig en interessant problemstilling for mange norske klubber og spillere, og umulig å spå hva enkeltpersoner vil foreta seg hvis dette skulle dra ut i tid. Går du lang tid uten inntekt kan jeg ha forståelse for de spillerne som ønsker å se seg om etter andre muligheter, men jeg er hundre prosent konsentrert om det som ligger foran meg i Mjøndalen, sier Nakkim.

23-åringen har brukt mye tid og energi på å komme fram til den avgjørelsen, og legger ikke skjul på at det var vanskelig å forlate barndomsklubben Vålerenga permanent.

– Det var en defintivt en stor avgjørelse for meg, men nå har jeg kommet i en fase der jeg var nødt til å spille mer og etablere meg på eliteserienivå for å nå mine mål. Etter jeg kom tilbake fra perioden i Viking, der jeg fikk spille fast og være med på det eventyret der som endte i opprykk, fikk jeg ny kontrakt og signaler om at de ønsket meg tilbake i Vålerenga. Dermed var det aldri et tema å ikke returnere, selv om jeg trivdes veldig godt i Viking, sier Nakkim og fortsetter:

– Jeg har aldri lagt skjul på at det har vært en stor drøm for meg å etablere meg i Vålerenga, og har gjort alt jeg kunne for at den drømmen skulle bli en realitet. Da Vegard Hansen og Andre Nevstad kom på banen fikk jeg en følelse av at de så på meg som en viktig spiller og en lederskikkelse hvis jeg gikk til Mjøndalen. Måten de ønsket å bruke meg på og hvordan de ønsket å utnytte styrkene mine appellerte veldig til meg, så jeg føler meg veldig trygg på at jeg har tatt riktig valg, medgir stoppertalentet.

Gleder seg til å bli bedre kjent med supporterne

Nakkim sier at han sitter igjen med mange gode minner etter tiden i Vålerenga.

– Jeg ga 100 prosent for å lykkes i Vålerenga, og vet med meg selv at jeg gjorde alt jeg kunne. Både i Vålerenga og i tiden min i Viking har jeg vist at jeg har brydd meg om klubbene jeg har spilt i, og i begge klubbene har jeg vært så heldig å få oppleve to gode supporterkulturer i Klanen og Viking-fansen. For meg, som kommer fra Oslo, var det veldig spesielt med den støtten vi fikk fra blant annet Viking Oslo da vi spilte kamper på Østlandet i opprykkssesongen. Det er noe jeg kommer til å ta med meg resten av karrieren min, forteller han.

Nå som han har flyttet hjem, hender det at han av og til treffer på enkelte i supportergrupperingen som trykket lånespilleren til sitt bryst.

– Da jeg spilte i Viking spilte vi for å vinne noe, og rykke opp igjen. Jeg kom sånn sett inn på et godt tidspunkt da vi vant de fleste kampene vi spilte, og det gjør selvsagt sitt til at du blir litt ekstra populær. Det ble et veldig bra bånd mellom meg og fansen. Jeg ble invitert på Viking Oslos julebord det året og ble der kjent med noen av supporterne personlig, som jeg fortsatt har kontakt med, sier Nakkim og avslutter:

– Når du legger fotballen til side er de aller fleste supporterne også veldig hyggelige mennesker. For meg er det vesentlig at vi som fotballspillere bryr seg om klubben man spiller for og supporterne deres, i tillegg til å være gode fotballspillere. Jeg liker å bli kjent med nye folk og stifte nye bekjentskaper og gleder meg sånn sett veldig til å spille og krige for hvert poeng sammen med Mjøndalen og 3050, som jeg har fått et veldig godt inntrykk av.

