– Nå har Vegard blitt over 50 år, så da er det på tide han klarer seg selv

Med Kenneth Karlsen ved roret har Mjøndalen gått fra å være en breddeklubb i 3. divisjon til å bli en Eliteserieklubb. Den eventyrlige reisen gjennom de siste 13 årene er nå slutt for Kenneth Karlsen, som nå gir seg som daglig leder.

– Det er en prosess som alt annet. Jeg har ikke tenkt på det sånn veldig lenge at jeg har ønsket å gi meg, men jeg har hatt dialog med styreleder om det siden litt før sommeren. Det har vært fred og fordragelighet gjennom de samtalene hele veien, og det er det fortsatt, sier Karlsen til Dagsavisen Fremtiden.

Ikke på refleksjonsstadiet enda

Han sier at det ikke er noe dramatikk bak at han nå velger å gi seg, men sier rett og slett at tiden var inne.

– Det har vært en fantastisk reise med mange morsomme øyeblikk, der jeg har jobbet med utrolig mange flinke og dyktige mennesker på veien. Samtidig er det også en omfattende og veldig krevende jobb. Derfor kjente jeg på at det nå holdt for min del, og at det var på tide å la noen andre overta, forteller han.

Karlsen understreker at han ikke gir seg med en gang, og at han er 100 prosent fokusert på den viktige innspurten av høstsesongen for Mjøndalens del.

– Jeg er ikke helt der at jeg er på det store refleksjonsstadiet, siden det er mye jobb igjen som skal gjøres. Det er en utrolig viktig fase vi er inne i nå, som er blant klubben aller viktigste noen gang, og akkurat nå konsentrerer jeg meg fullt ut om sesongavslutningen med Mjøndalen, sier Karlsen.

– Kom til Godset, Kenneth. Alt er tilgitt.

Den tidligere Godset-spilleren sier at han ikke har noen tanker om hva han vil gjøre videre.

– Foreløpig er det usikkert når jeg skal gi meg, så jeg har ikke engang begynt å tenke på det. Først nå skal vi gjennomføre resten av sesongen, også får vi se hvem som blir ansatt. Det kommer nok til å bli en overlappingsperiode også, så får vi se når jeg gir meg. Vi skal i hvert fall få til en smidig overgang, sier Karlsen.

På facebookprofilen til Dagsavisen Fremtiden har det kommet en kommentar på at Karlsen burde komme tilbake til Godset, og at alt er tilgitt.

– Hehe, det er kjekt å høre det. Men som sagt har jeg ikke tenkt på hva jeg ønsker å gjøre videre, sier Karlsen og ler.

Hverdagen viktigere enn champagnekveldene

Fra Mjøndalen virkelig begynte å stige i gradene har det blitt to opprykk til Eliteserien, og vi har også blitt kjent med Karlsen og Mjøndalen gjennom tv-serien «Alle gutta» som gikk på TV2 forrige gang laget var i Eliteserien.

– Den dagen jeg slutter, og ikke lenger skal jobbe i Mjøndalen blir nok en veldig spesiell dag. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere, men det blir helt sikkert uvant. Det å jobbe med så mange fine folk, og med det kameratskapen og lagånden vi har i hverdagen har gjort at hver eneste dag har vært en opptur for meg, sier Karlsen.

Han synes det er vanskelig å plukke ut ett høydepunkt, men trekker frem hverdagen med å jobbe i Mjøndalen som noe av det absolutt beste med hele reisen.

– For meg har den jobben vi har gjort i hverdagen vært mye viktigere enn de jubelkveldene der vi har sprettet champagnen. Selvsagt er det lettere å tenke tilbake på de kveldene, men det som kommer til å sitte lengst er hverdagene, forteller Karlsen.

– Sjelden har én mann vært så viktig

Ved sin side gjennom mange år har han hatt hovedtrener Vegard Hansen, og duoen har blitt nærmest uadskillelige når det kommer til Mjøndalen. På klubbens hjemmesider skryter Hansen uhemmet av avtroppende Karlsen.

– Sjelden har én mann vært så viktig for en fotballklubb. Både når det gjelder organisering og utvikling, men også det sportslige og strategiske. Vi begynte å snakke fotballdrift for nesten 30 år siden. Han hadde sterke meninger om organisasjonskart, stadion-utforming og klubbdrift, mens jeg tenkte mest på formasjoner og spillestil. Det har derfor vært en naturlig arbeidsfordeling mellom oss, sier Hansen og fortsetter:

– Det har vært veldig lærerikt og utrolig fint å få jobbe med en så flink mann over så lang tid. Ekstra spesielt har det vært fordi han er en så god kamerat. Det har gitt meg en trygghet i min jobb og jeg har alltid følt 100% lojalitet fra Kenneth. Kompetansen, arbeidsinnsatsen og den visjonære tenkningen kommer til å bli sterkt savnet i Mjøndalen. Og for meg personlig blir det et stort savn å ikke ha daglig kontakt med Kenneth i jobbsammenheng, sier Vegard Hansen.

Karlsen på sin side tror kompisene også vil se mye til hverandre, selv om de ikke skal jobbe sammen.

– Det kommer til å bli veldig rart å ikke jobbe sammen, men jeg vil bli veldig overrasket hvis vi ikke har mye kontakt også fremover. Men nå har Vegard fyllt 50 år, så da tenker jeg at det er på tide at han klarer seg selv, sier Karlsen og ler.

