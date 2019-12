Populist. Et ord som i flere omganger er benyttet som beskrivelse på Moxnes og hans politikk. Andre igjen har lest Rødts fremgang som en protest. Hva mener han selv, er han en populist?

– Det tar jeg nesten som hedersbetegnelse når det kommer fra kommentatorene i Akersgata og de store partiene på Stortinget. Da er det helt greit, sier han.

Om noen mener Rødt vender kappen med vinden, da heller de bensin på bålet hans. For Rødt har lenge vært opptatt av de økte forskjellene og sosial dumping. De har alltid vært motstandere av EØS, ikke fordi andre er blitt motstandere. De er motstandere av EUs energipakke ACER.

– Er det et parti du vet hvor du har, så er det Rødt. Vi har ikke i en uke ment at luftambulanse skulle være statlig. Vi har ment det alltid, og foreslo det allerede sommeren 2018, lenge før Ap og de andre, som nå følger etter oss og fremmer dette kravet. Vi har ikke snudd kappen med vinden, vinden har snudd.

Moxnes mener det skyldes at folk er bekymret, at de opplever at den norske modellen svekkes. Det er viktig å ha fast jobb og trygghet. Et sterkt vern og fagbevegelse.

– Det gjør det i flere bransjer, gjentar han og gjør samme slaget i bordet igjen.

– I byggebransjen, innen hotell og restaurant, bilpleie, fiskeforedlingsindustri.

Regjeringens politikk fører til økte forskjeller, slår han fast. Klokkene ringer og varsler at det er snart er tid for votering i salen.

– Mange i Norge synes det er ille at håndverksyrkene blir undergravd av sosial dumping. Ungdom søker seg ikke til maler- og murerfag, fordi de ikke vil inn i «polakkyrkene». Det kan føre til at kompetanse som er bygget opp over generasjoner blir rasert, fordi unge ikke vil inn i yrkene. Dette skyldes den frie flyten av arbeidskraften i EU. Da kan arbeidsgiverne hente inn billigere arbeidskraft.

Robin Hood

Hendene til Moxnes er igjen aktive. Han viser til Rødts kamp mot sosial dumping og arbeidskriminalitet med overkroppen.

– Hvis du kunne valgt én sak du mener er feil i det norske samfunnet, og kunne rettet på den. Hvilken sak ville det vært?

Moxnes bruker noen sekunder til å tenke.

– At Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter i året, mens folk flest får økte avgifter. De som må pendle til jobben eller bo på brakke får skatteøkninger. De som er sjuke og trenger hjelp fra fellesskapet får kutt i ytelsene. Pensjonen til de eldre blir beskåret. Når de rikeste får så store skattefrie inntekter, ligger løsningen på noen av problemene her. Rettferdig skatt til fellesskapet, kun på den måten klarer vi å finansiere velferdsstaten også i fremtiden. Og å løfte dem som har minst.

– Er du Stortingets Robin Hood?

Moxnes smiler skjevt.

– Det er lov å si det. Det er i hvert fall bedre enn en omvendt Robin Hood, som jeg mener Siv Jensen er.

– Hun tar fra folk flest med begge hender, gjennom avgiftsøkninger og kutt i sårbare grupper, og skuffer milliarder inn på konto til de rikeste. Det er helt meningsløst.

Moxnes går til stortingssalen for å votere. Det går fort. Sak etter sak. Innstilling etter innstilling. Lovendring etter lovendring. Det ene forslaget etter det andre forkastes. Noen blir godkjent. Representantene reiser seg opp og ned etter hvordan de stiller seg i saken. Så velger de mellom for- eller imot-knappene. Hele affæren er ganske stramt regissert. Forslaget fra Rødt knuses. Kun MDG stemmer for. 101 stemmer imot.

Moxnes kommer ut av salen sammen med den andre stjernerytteren på meningsmålingene denne høsten. Trygve Slagsvold Vedum. To partiledere som, dersom partiene deres holder momentum til 9. september 2021, trolig vil sitte i et forhandlingsrom sammen.

– Sak som viser vi har klassejuss

Vi går tilbake til kaffebaren.

– Var det som ventet?

– Jeg hadde forventet støtte fra SV. Og at Senterpartiet ville følge opp de gode taktene om lønnsfrys i staten. Og så var det flere Ap-utbrytere som gikk ut og støttet AUFs forslag om å kutte i stortingslønna. Men igjen, det er bukken og havresekken. Jeg tror egentlig flertallet i salen vet vi har rett, at det er viktig å få ned lønnsnivået i Stortinget.

Moxnes er lettere oppgitt. Flertall hadde han ikke ventet, men noen flere stemmer. Han mener det må mer press til for å få det gjennom. Da holder det ikke med én representant på Stortinget, slår han fast.

Neste år blir det viktigste å rette opp i uretten i kjølvannet av Nav-skandalen. Rødt og Moxnes var først ute med å fremme mistillitsforslag mot arbeidsministeren. Det ble nedstemt, men han forventer at andre partier følger etter.

– Det er utenkelig at dette ville skjedd om det gjaldt direktører eller advokater på Tjuvholmen. Det blir viktig.

I tillegg fortsetter kampen mot ACER, EUs energibyrå. Den fjerde energimarkedspakken innebærer at EU kan bestemme at Norge skal bygge strømkabel fra vestlandet til Skottland.

– Selv om Stortinget går imot, dersom vi stemmer for den fjerde pakken, sier han. Moxnes har troen på at det kan skje, og viser til at Arbeiderpartiet er i en skvis. Fagbevegelsen er rasende og frykter at strømmen til industrien vil bli dyrere.

– Det er strømmen fra vannkrafta som er hele grunnlaget for den kraftforedlende industrien vår. Så den trenger vi mer av i fremtiden, ikke bare sende strømmen ut som en råvare til andre land.

Like før jul stemte flertallet i Stortinget for at «Ja, vi elsker» er Norges nasjonalsang. 160 år etter Bjørnstjerne Bjørnson skrev sangen. Var det virkelig behov? Hersket det tvil?

– Nei. Det var et symbolforslag fra Frp, tenker jeg. En hilsen til noen av velgerne. Det er unødvendig og et slag i løse lufta.

Sakene, ikke stilen