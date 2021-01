Møtte stengt bibliotek etter soppangrep: – En skuffelse

Av Harald Reitan

Deler av poesisamlinga ved Mjøndalen bibliotek ble ødelagt da regnet og mildværet i forrige uke førte til lekkasje fra taket i lokalene. Utslag av sopp på veggene gjorde at bibliotekar Katrine Kirkeby Arnold stengte dørene lørdag, i tilfelle soppen kunne gjøre innemiljøet helsefarlig.

I løpet av et timinutters opphold på parkeringsplassen foran biblioteket tirsdag formiddag, teller vi, i tur og orden, åtte mennesker som drar i døra uten å komme inn. Plakaten som møter dem, forteller hvorfor den er låst.

– Dette var dumt. Vi bruker biblioteket ganske mye, og nå tenkte vi å låne noen nye bøker. Det er jo så mye som er stengt nå, så dette var en skuffelse, sier Hege Bråthen fra Mjøndalen, som sammen med sønnen Sirius hadde tenkt å gå på jakt etter nytt lesestoff.

En titt inn gjennom vinduet på Mjøndalen bibliotek forteller at det er stille her denne tirsdagen. Foto: Harald Reitan

– Det har vært lekkasje fra taket her før, og når vi oppdaga mugg ganske fort etter at regnet hadde kommet dit det minst var ønsket, ville vi være føre var. Drammen Eiendom har engasjert et firma som foretar måling av luftkvalitet, blant annet for å undersøke om det er helsefarlige soppsporer i lufta. Dette skal skje i løpet av tirsdag, og da vil vi forhåpentligvis raskt få svar på om vi må fortsette å holde stengt, sier Katrine Kirkeby Arnold, som er avdelingsleder bibliotek og møteplass i Drammen kommune.

- Ja, det er riktig at vi har hatt taklekkasje her før, men vi har ikke helt funnet ut hvor vannet har kommet, sier Preben Ellingsen hos RFP Eiendom, som igjen leier ut lokalene til kommunen, representert ved Drammen Eiendom.

- Er det utleier eller leietaker som har ansvaret for å få utbedret skaden?

– Det skal vi finne ut i samtale med Drammen kommune, sier Preben Ellingsen.

Diktsamlinger til en verdi av rundt 20 000 kroner må kastes etter takdryppet innendørs i Mjøndalen bibliotek.

– Alt dette går det an å bygge opp igjen. Usikkerheten rundt hvor omfattende skaden på bygget er, og hvor lang tid det tar år renske opp etter dette som har skjedd, er verre, sier Katrine Kirkeby Arnold.

Mange mjøndølinger måtte snu ved døra da de ble møtt av denne plakaten. Foto: Harald Reitan

Ironisk nok, ei av bøkene som ble ødelagt, er ei diktsamling av Sigbjørn Obstfelder, med dette kjente diktet:

Regn

En er en, og to er to –

vi hopper i vann, vi triller i sand.

Sikk, sakk, vi drypper på tak,

tikk, takk, det regner i dag.

Regn, regn, regn, regn

øsende regn, pøsende regn,

regn, regn, regn, regn

deilig og vått, deilig og rått!

En er en og to er to –

vi hopper i vann, vi triller i sand.

Sikk, sakk, vi drypper på tak,

tikk, takk, det regner i dag.