Mjøndalens håp svinner etter surt tap seks minutter på overtid

Seieren var trønderlagets første på fem kamper. Åge Hareides menn kom fra fire strake tap før torsdagens duell på Lerkendal.

Avgjørelsen kom i det femte tilleggsminuttet. I kjølvannet av en corner greide til slutt Zachariassen å pirke inn RBKs vinnermål. Scoringen utløste sterke gledesscener hos et hjemmelag som har slitt tungt den siste måneden.

– Dette er viktig for moralen og troen på at vi kan komme oss ut i Europa. Det vil bety mye både økonomisk og dette med å bygge et lag, sa Hareide til Eurosport etter dramatikken.

Seieren gjør at Rosenborg har fjerdeplassen i egne hender. Den gir siste billett til europacupspill neste år. Håpet om seriemedalje er heller ikke ute etter at tabelltreer Vålerenga mistet seieren og spilte 2-2 mot Viking torsdag.

Trønderne er fire poeng bak VIF med to kamper igjen å spille mot Oslo-klubbens ene. Forrige gang RBK ikke tok medalje i Eliteserien, var i 2008.

Mjøndalen kan nå i beste fall håpe på å ta kvalifiseringsplassen. Start er tre poeng foran med én kamp igjen. Det er ytterligere ett poeng opp til Strømsgodset på trygg grunn. Godset kan dermed ikke lenger rykke direkte ned.

Feilberegnet totalt

Gjestene fra Nedre Eiker skapte knapt noe som helst, men i det 57. minutt fikk de en gedigen mulighet servert av RBK-stopper Even Hovland. Et feiltimet tilbakespill ble snappet opp av Sondre Liseth, som plutselig var alene med André Hansen. Men forsøket på runde keeper ble et skikkelig feilvalg.

Hansen rakk å kaste seg inn i situasjonen, reddet og fanget deretter sin egen retur. Etterpå lå målvakten nede en liten stund med knesmerter.

Før pause greide Mjøndalen å frustrere et RBK-lag tappet for selvtillit. Som ventet dominerte vertene banespillet og kom til sjanser, men angrepsspillet var ikke godt nok til å slå hull på bortelaget.

Nærmest scoring var Zachariassen etter en snau halvtime. Da avsluttet bergenseren like utenfor lengste stolpe. Ballen så ut til å skli av foten hans i skuddøyeblikket.

Oppgitt

Zachariassen ristet på hodet og var tydelig oppgitt på vei ut av banen etter 1. omgang.

– Vi kommer bra til med muligheter, men må være litt mer kyniske foran mål. Jeg burde satt en der selv, sa midtbanespilleren til Eurosport i pausen.

I åpningsminuttene var Mjøndalen-keeper Jorge Vieira god da han nektet Emil Konradsen Ceïde å gjøre 1-0. Portugiseren kastet seg foran og brukte kroppen til å avverge.

Det fortsatte å lugge offensivt for RBK også i 2. omgang, men til slutt klarte de å presse inn målet som kan få stor betydning i innspurten.

Rosenborg har igjen kamper mot Molde (h) og Sandefjord (b), mens Mjøndalen skal møte allerede nedrykksklare Aalesund på eget stadion 22. desember.

