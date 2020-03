Mjøndalen permitterer hele spillertroppen

Mjøndalens spillere har vært i hjemmekarantene siden de kom hjem fra treningsleiren i Tyrkia, og når den sykemeldingen går ut vil klubbens spillere bli permittert. Det opplyser Mjøndalen selv fredag.

– Med bakgrunn i denne ekstreme situasjonen som har oppstått og at vi ikke får trent og jobbet sammen, var permittering et valg vi måtte ta. De økonomiske konsekvensene som dette medfører med tanke på reduserte inntekter gir oss også utfordringer. Det var selvsagt en avgjørelse som ble tatt med tungt hjerte og per i dag er alle i klubben, både administrasjon, akademi, spillere og trenere berørt, sier daglig leder, André Nevstad til klubbens hjemmesider.

Takker spillerne for forståelsen

Nevstad forklarer at spillerutvalget i Mjøndalen har vært orientert underveis og kommet med innspill, og mener det har vært en god og fin dialog gjennom hele denne perioden og setter stor pris på forståelsen som spillerne viser.

– Spillerne mottar ikke nyheten med glede, men forstår samtidig at dette kan hjelpe klubben. Spillerne har vært overraskende solidariske og uegoistiske i møtet med denne utrygge situasjonen. De håper at vi snart kan komme tilbake på treningsfeltet for igjen å gi gode opplevelser til lokalsamfunnet som vi oppfatter bryr seg om oss, sier leder for spillerutvalget, Christian Gauseth.

Midtstopper Markus Nakkim sa da Dagsavisen Fremtiden snakket med han torsdag at han ikke ble overrasket om at også Mjøndalen måtte ty til permitteringer når sykemeldingen deres gikk ut.

– Det er en pågående dialog med spillergruppen og ledelsen, og man ser i de fleste norske klubber at det er mange som permitterer nå. Jeg er sikker på at klubben ser på alle muligheter for en forsvarlig økonomisk drift videre, og at permitteringer også her er noe som vurderes. Enn så lenge er vi ikke permittert, og vi er bare nødt til å forholde oss til det dag for dag i tiden som kommer, sier stoppertalentet.

