Mjøndalen låner midtstopper

Selv om det norske overgangsvinduet har stengt, har Mjøndalen i dag blitt enige om en låneovergang med Sogndal for Per Magnus Steiring. Det kan de gjøre gjennom den nasjonale utlånsordningen som gjelder for unge spillere i Norge

– Vi har leita etter en forsvarsspiller en god stund uten å ha funnet den rette for oss. Dette er en god match. Per Magnus er en ung og fremadstormende spiller som allerede har opparbeidet seg god erfaring på dette nivået. Han har fysikken til å hevde seg i Eliteserien og så er det opp til oss å få han inn i spillestilen vår. Dette er en fin løsning og vi er veldig glad for at vi nå får styrket forsvaret vårt, sier sportssjef Kenneth Karlsen i en pressemelding.

Steiring er opprinnelig fra Fauske, men gikk til Rosenborg som 17-åring. Der var han i to og et halvt år før trønderne lånte han ut til Viking. Der fikk han tre kamper i Eliteserien før ferden gikk til Sogndal.

For Sogndal fikk han 20 kamper i Eliteserien før klubben rykket ned. Deretter har han spilt fast i OBOS-ligaen og står med 43 kamper på halvannen sesong.

Steiring rager 188 centimeter og står med 30 kamper og tre mål for aldersbestemte landslag.