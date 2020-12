Mjøndalen-duo får ikke fornyet sine kontrakter

Det melder Drammens Tidende onsdag formiddag. Duoens kontrakter utløpet ved årsskiftet.

Jansen kom til klubben i 2017 og har siden den gang fått 105 kamper i den brune drakten.

– Jansen har fått mindre spilletid i år, og er på utgående kontrakt. Med tanke på den situasjonen vi er i, er det best for Quint å komme til en klubb der han kan få spille mer. Vi vil takke ham for en fin tid i MIF, sier sportssjef André Nevstad til DT.

Mathias Fredriksen kom fra Odd i 2016. 26-åringen har slitt med skader de siste årene, men fikk 71 kamper for Vegard Hansens mannskap.

